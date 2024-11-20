Asansör Kazasında 4 Sanığa Dava - Son Dakika
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Asansör Kazasında 4 Sanığa Dava

Sincan'da asansör boşluğuna düşen öğrenci için 4 sanığa bilinçli taksirle ölüme sebep olmaktan dava açıldı.

20.11.2024 15:46
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Ankara'nın Sincan ilçesinde ortaokul öğrencisi Beren Su Bolat'ın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin kusurlu bulunan 4 sanık hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Temmuz'da Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir apartmanın asansöründe Beren Su Bolat ile Turan Efe Doğan'ın mahsur kaldığı, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sırasında Bolat'ın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybettiği, Doğan'ın ise kurtarma faaliyeti esnasında yaralandığı anlatıldı.

Olay anında itfaiye görevlileri sanıklar Bayram Babatürk, Buğra Yalabık ve Ercan Akyıldız'ın kanun ve yönetmelikle düzenlenen kurtarma faaliyetlerine uygun olmayacak şekilde hareket ettikleri ifade edilen iddianamede, 3 sanığın asansörü "güvenli kat" denilen alana indirmedikleri belirtildi.

İddianamede, olaydaki ihmallere ilişkin şu tespitlere yer verildi:

"Sanıkların asansöre ana kumanda merkezinden müdahalede bulunmaksızın asansörün 5 ile 6. kat arasında kaldığı haliyle asansörün kapısını açarak, 5. kat ile 6. kat arasında asansörün kaldığı kısmından kendi bulundukları 5. kata maktul ve mağduru çekmek suretiyle, kendi aralarındaki emir komuta doğrultusunda müdahale ettikleri belirlenmiştir. O sırada Bolat'ın 5. kat boşluğundan zemine düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği, devamında mağdur Doğan'ın kurtarıldığı esnada yaralandığı anlaşılmıştır."

Sanık itfaiye görevlilerinin, kurtarma faaliyeti esnasında gerekli alan tedbirlerini ve tehlikeli durumu kontrol altına almadığı aktarılan iddianamede, sanıkların tehlikeli davranış sergileyerek kazayı önlemek yerine kazaya sebebiyet verdikleri kaydedildi.

İddianamede, sanık apartman yöneticisi Yılmaz Güney'in ise asansör bakımını zamanında yaptırmaması, kurtarma talimatlarını ilgili kısımlara asmaması ve apartmanda meydana gelen tehlikeli durumlara karşı eğitimli kurtarma personelini görevlendirmemesi gerekçesiyle "bilinçli taksir" ile hareket ettikleri ve üzerlerine atılı "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçunu işledikleri belirtildi.

Batı 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık itfaiye görevlileri Bayram Babatürk, Buğra Yalabık ve Ercan Akyıldız ile apartman yöneticisi Yılmaz Güney'in "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 3 yıldan 22,5 yıla hapisle cezalandırılmaları istendi.

Kaynak: AA

Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Güncel, ankara, Hukuk, Son Dakika

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