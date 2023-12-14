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Asarcık'ta gastronomi turizmi değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Asarcık'ta gastronomi turizmi değerlendirme toplantısı yapıldı

Samsun'un Asarcık ilçesinde, Bafra ve Asarcık kaymakamları, belediye başkan yardımcısı, üniversite dekanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya gelerek, ilçenin gastronomi turizmi potansiyelini değerlendirdi. Toplantıda, ilçede öne çıkan yemeklerin tanıtımı ve turizm faaliyetleri hakkında planlamalar yapıldı.

Asarcık\'ta gastronomi turizmi değerlendirme toplantısı yapıldı
14.12.2023 - 09:55,
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Samsun'un Asarcık ilçesinde gastronomi turizmi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Asarcık Kaymakamlığındaki toplantıya Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Asarcık Kaymakamı Hakan Köksal, Asarcık Belediye Başkan Yardımcısı Şenel Kığılcım, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda, ilçede gastronomi turizmi açısından öne çıkan yemeklerin tanıtımı ile ilgili yapılması planlanan faaliyetler görüşüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Asarcık'ta gastronomi turizmi değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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