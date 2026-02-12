Asarcık Kaymakamı Ahmet Tayyip Korkmaz, ilçede faaliyete başlayan Sigara Bırakma Polikliniğini ziyaret etti.
Korkmaz, Asarcık İlçe Devlet Hastanesinde hizmete giren Sigara Bırakma Polikliniğini ziyaret ederek, Uzm. Dr. Hüseyin Şahin'den faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Ziyarette sigaranın zararlarına dikkat çekilerek, vatandaşlara bilgilendirme yapıldı, broşür dağıtıldı.
Sigara Bıraktırma Polikliniğinde, hastanede aile hekimliğini yürüten Dr. Hüseyin Şahin tarafından hizmet veriliyor.
Ziyarette Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Oğuzhan Kaya, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Sinan Demirkol ve hastane müdürü Doğan Çayır da bulundu.
Son Dakika › Güncel › Asarcık'ta Sigara Bırakma Polikliniği Açıldı - Son Dakika
