ASAT 30. Yılını Kutladı - Son Dakika
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ASAT 30. Yılını Kutladı

Antalya Su ve Atık Su (ASAT) Genel Müdürlüğü, kuruluşunun 30. yılına özel bir etkinlik düzenleyerek eski ve mevcut idari çalışanlarını bir araya getirdi. Programda, kurumun tarihçesi ve hizmetlerinin önemi vurgulandı.

22.02.2025 12:35  Güncelleme: 14:21
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Su ve Atık Su (ASAT) Genel Müdürlüğü, 30'uncu yılında kuruma hizmet etmiş eski ve mevcut idari çalışanlarını buluşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, "ASAT" adıyla kuruluşunun 30'uncu yılına özel bir program düzenlendi. ASAT Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen buluşmaya ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, eski genel müdürler, eski ve mevcut genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

1928 yılında Antalya elektrik santralinin kuruluşu ile başlayıp, 1944 yılında ESO, 1983 yılında ASO olarak devam eden ve 18 Şubat 1995 yılında ASAT adını alarak bu günlere gelen kurumun yaşadığı asırlık yolculuk ve dönüşümlerinin konuşulduğu programda, eski yöneticiler tecrübe ve anılarını paylaştı.

ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, ASAT'ın kurum hafızasını güçlendirecek çalışmalara devam edeceğini belirterek, "Eski ismimizle ASO yeni ismimizle ASAT kurumumuzda hizmet etmiş, bu büyük ailede yer almış yöneticilerimizle bir araya gelmekten dolayı çok mutluyuz. Belediyecilik hizmetleri içerisinde olmazsa olmaz en önemli hizmet su ve atık su hizmetlerini yapan bir kuruluşuz. Bugün hepimizin evinde bulunan bir kuruluşuz. Hizmeti 24 saat aralıksız sürdüren ve herkesin işler normal giderken ASAT ne yapar bilmez ama en ufak bir arıza ve su kesintisinde ASAT nerede diye beklenen, önemi anlaşılan bir kuruluşuz" dedi.

Konuşmalardan sonra ise ASAT'ın 1921 yılında başlayan asırlık yolculuğunu sergileyen "Antalya'da Suyun 100 Yıllık Serüveni" sergisi ve "Asat 30.Yıl Belgeseli" gösterimi yapıldı.

Kaynak: ANKA

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