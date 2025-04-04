ASAT, Araç ve İş Makinesi Kapasitesini Güçlendiriyor - Son Dakika
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ASAT, Araç ve İş Makinesi Kapasitesini Güçlendiriyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi (ASAT), 2019'dan bu yana 152 araç ve iş makinesi ekleyerek toplam kapasitesini bin 124'e çıkarıyor. Yeni yatırımlarla hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen ASAT, doğal afetlere karşı da hazırlık yapıyor.

04.04.2025 09:53  Güncelleme: 11:04
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, şehrin 19 ilçesinde 7/24 kesintisiz hizmet sunabilmek amacıyla makine kapasitesini güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda ASAT Genel Müdürlüğü, 2019 yılından bu yana bünyesine toplam 152 araç ve iş makinesi ekleyerek toplam araç sayısını bin 124'e çıkardı.

ASAT Genel Müdürlüğü, hizmet kalitesini arttırmak amacıyla yaptığı çalışmalar ile araç ve iş makinesi kapasitesini arttırıyor. ASAT, 2019 yılından itibaren makine parkına 152 adet araç ve iş makinesi ekledi. ASAT'ın toplam araç ve iş makinesi sayısı bin 124'e çıktı. Bin 124 araç içerisinde; arazöz, vidanjör, kombine kanal açma ve temizleme aracı, paletli ekskavatör, asfalt serici, asfalt silindiri, fiziki kaçak arama aracı, kanal görüntüleme aracı, traktör, sayaç okuma motosikletleri ve forklift gibi birçok farklı çeşitte iş makinesi bulunuyor.

"Yeni araç ve iş makinelerinin satın alma sürecini başlattık"

ASAT Makine Bakım ve Onarım Şube Müdürü Doğan Karagöz, ASAT olarak Antalya'nın her bölgesinde, kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmak için makine kapasite güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Karagöz, 2019 yılında 972 olan araç ve iş makinesi sayılarını bin 124'e çıkarttıklarını belirterek, "Önümüzdeki günlerde de makine parkımızı güçlendirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ocak ayında Antalya Büyükşehir Belediye meclisinde alınan karar doğrultusunda, özkaynaklarımızla envanterimize 96 araç daha eklenmesi süreci başlatıldı. Ayrıca, Antalya'mızın olası doğal afetlerle mücadelesi kapsamında Dünya Bankası'nın 'Türkiye Deprem, Sel ve Orman Yangınları Acil İmar (TEFWER) Projesi' doğrultusunda kombine kanal açma ve temizleme araçları, arazözler, vidanjörler ve ADRli yakıt tankeri olmak üzere toplam 10 milyon Euro'nun üzerinde bir yatırım bedeliyle yeni araç ve iş makinelerinin satın alma sürecini başlattık" dedi.

Kaynak: ANKA

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