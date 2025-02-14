ASELSAN\'dan TSK Destek Mesajı

ANKARA - Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN), "TSK'nın yanındayız" notuyla paylaşımda bulundu.
ASELSAN sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. ASELSAN'ın paylaşımında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında olduklarını belirtilerek askeri teçhizatların bulunduğu bir video paylaştı. ASELSAN paylaşımında, "Havada, Karada, Denizde, Görünenin ötesinde" ifadelerine yer verdi.
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