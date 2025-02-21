ASELSAN GÖKTAN Projesi'nde Test Başarısı

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Sinop'ta Aselsan'ın GÖKTAN Projesi'nde atışlı test başarıyla gerçekleştirildi

SİNOP - ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKTAN Projesi'nde atışlı testler başarıyla tamamlanırken bu sayede hava platformlarından atılan TOLUN mühimmatı, karadan karaya vuruş kabiliyeti elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN, ürün gamına GÖKTAN Sistemi'ni de ekledi. GÖKTAN'ın 18 Şubat'ta gerçekleştirilen atışında ASELSAN'ın TOLUN mühimmatı belirlenen hedefe tam isabetle ulaştı. GÖKTAN Projesi ile TOLUN'a roket motoru entegrasyonu, komuta kontrol ve atış kontrol sistemleri ile görev planlama ve atış bilgilerinin işletiminin yanı sıra test faaliyetinde roket motorundan ayrılma sonrası TOLUN'un kanatlarını açarak belirlenen hedefe ulaşması sağlandı. ritik hedeflerin platform bağımsız önlenmesine yönelik oluşturulan GÖKTAN, ASELSAN ana yükleniciliğinde, DELTA-V işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Yol noktası tanımlamanın yanı sıra merkezi ve bağımsız kullanım yeteneği bulunan GÖKTAN, platform manevrasına gerek kalmadan 360 derece atış kabiliyetiyle dikkati çekiyor. Eğik atış yapabilen GÖKTAN'ın çoklu angajman ve ardışık ateşleme özelliği bulunuyor. Savunma Sanayii Başkanı Görgün, GÖKTAN Projesi'ndeki test atışını değerlendirdi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN'ın GÖKTAN Projesi'nde atışlı testin başarıyla tamamlanmasını değerlendirerek, "TOLUN, roketten ayrıldıktan sonra kanatçıklarını açarak hedefine tam isabetle ulaştı." ifadesini kullandı.