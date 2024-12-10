Asgari Ücret 35 Bin TL Olmalı - Son Dakika
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Asgari Ücret 35 Bin TL Olmalı

DEM Parti, asgari ücretin en az 35 bin TL olmasını ve 3 ayda bir artırılmasını talep etti.

10.12.2024 11:17
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(ANKARA) - DEM Parti Emek Komisyonu tarafından yapılan açıklamada asgari ücretin en az 35 bin TL olması ve 3 ayda bir artırılması talep edilirken, "Asgari ücret artışında temel parametre, resmi enflasyon yani hedeflenen enflasyon olamaz, olmamalıdır. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon gerçeği yansıtmamaktadır. Dolayısıyla gerçekle hiçbir ilgisi olmayan enflasyonun temel alınması ve bunun biraz üzerinde bir rakam belirlenmesi kabul edilemez" denildi.

DEM Parti Emek Komisyonu tarafından yeni yılda geçerli olacak olan asgari ücrete ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yüksek enflasyon, işsizlik, bireysel borçluluk, gelir dağılımı ve vergi adaletsizliği gibi kronik sorunlar nedeniyle Türkiye ekonomisindeki bu çürüme hali, emekçi halklarımızı büyük bir yoksulluğa ve açlığa mahküm etmiştir. Emeğiyle geçinen milyonlarca yurttaş için hayat çok daha zorlu bir hale gelmiştir" denildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre ücretlilerin yüzde 46'sına yakın bir kesimin asgari ücret düzeyinde gelire sahip olduğu hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayıtsız ve göçmen işçiler de eklendiğinde özel sektörde çalışanların yüzde 60'ı asgari ücretle çalışır durumdadır. Bu veriler, asgari ücretin ortalama ücreti de aşan biçimde genel ücret haline geldiğinin göstergesidir. Asgari ücretin üzerinde ücret alan işçi sayısı giderek azalırken, asgari ücret alan ya da asgari ücret komşuluğundaki işçiler ise hızla artmaktadır. Asgari ücretin işlevlerinden biri de hem yoksullukla mücadelenin hem de gelir dağılımını düzenlemenin temel araçlarından biri olmasıdır. Ancak gelinen noktada, bu işlevinin ortadan kalktığı görülmektedir. Asgari ücret artışında temel parametre, resmi enflasyon yani hedeflenen enflasyon olamaz, olmamalıdır. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon gerçeği yansıtmamaktadır. Dolayısıyla gerçekle hiçbir ilgisi olmayan enflasyonun temel alınması ve bunun biraz üzerinde bir rakam belirlenmesi kabul edilemez.

"Asgari ücret en az 35 bin TL olmalıdır"

Asgari ücret belirlenirken yalnızca bireyin değil, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin de giderlerini karşılaması gerçeğinden hareket edilmelidir. Bunun için de açlık ve yoksulluk sınırı, tek kişilik bekar bir kişinin yaşama maliyeti, gerçek enflasyon oranı ve büyüme oranları gibi birden fazla iktisadi parametre göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca en düşük kamu işçisi ücreti ve en düşük memur maaşı dikkate alınarak hesaplanmalıdır. Bu nedenle asgari ücret en az 35 bin TL olmalıdır. DİSK/ Birleşik Metal İş Sendikası'nın açıklamalarına göre yoksulluk sınırı 72 bin 156 TL'ye dayanmıştır. Açlık sınırı ise 20,680 TL'ye yükselmiştir. ENAGrup'a göre Tüketici Fiyat Endeksi kasım ayında yüzde 88,76 olarak gerçekleşmiştir. Bugün en düşük memur maaşı 39,445 TL'dir. Bu tutar ocak ayında daha da artacaktır. Bu parametreler dikkate alındığında asgari ücret en az 35 bin TL olmalıdır.

"Asgari ücret artışı 3'er aylık dönemlerde yapılmalıdır"

Ücret artışının 3 ayda bir güncellenmesi de yüksek enflasyon koşullarında bir zorunluluktur. Enflasyonun yüksek oranda sürdüğü dönemlerde, ücretlerdeki kaybın azaltılması amacıyla ücret artışlarının kısa aralıklarla yapılması zorunluluktur. Bu bakımdan asgari ücret artışı 3'er aylık dönemlerde yapılmalıdır. 2024 Temmuz ayında asgari ücrete artış yapılmamıştır. Çalışma Bakanı, daha önce 'Tek zam olacak, çünkü yönetmeliğimizde de öyle. Asgari Ücret Yönetmeliğimizde yılda bir kere' demiştir. Bu açıklama tümüyle yanlıştır. Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 7. Maddesi 'Asgari ücret en geç iki yılda bir olmak üzere belirlenir' diyor. Dolayısıyla 3 ayda da 6 ayda da belirlenebilir. Sadece deprem döneminde de değil, birçok defa yılda 2 kez belirlenmiştir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Asgari Ücret 35 Bin TL Olmalı - Son Dakika

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