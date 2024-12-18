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Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor

TÜRK-İŞ, asgari ücret toplantısı için hazırlıklerini sürdürüyor, yeni ücret önümüzdeki hafta açıklanacak.

18.12.2024 13:23
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(ANKARA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ, komisyon toplantısı öncesinde TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay başkanlığında toplanacak. Toplantıda, Türk-İş'e bağlı sendikaların yönetimlerinden asgari ücret konusunda görüş alınacak. Asgari ücret görüşmelerinde anlaşmanın sağlanamaması halinde konfederasyonun izleyeceği yol haritası değerlendirilecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarın gerçekleşecek olan üçüncü toplantısında tarafların masaya teklifle gelmesi ve milyonlarca çalışanın beklediği yeni asgari ücretin önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

Asgari ücrete ilişkin işçileri temsilen komisyonda bulunan TÜRK-İŞ ise komisyon toplantısı öncesinde yarın sabah 09.00'da Türk-İş Başkanlar Kurulu'nu toplama kararı aldı. Türk-İş Genel Merkez binasında yapılacak toplantıda, tek gündem asgari ücret olacak. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay başkanlığında yapılacak toplantıda, asgari ücret görüşmelerinde konfederasyonun tavrı tartışılacak.

Toplantıya katılan Türk-İş'e bağlı sendikaların yönetimlerinden asgari ücret konusunda görüş alınacak. Asgari ücret görüşmelerinde anlaşmanın sağlanamaması halinde konfederasyonun izleyeceği yol haritası değerlendirilecek.

Kaynak: ANKA

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