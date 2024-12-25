Asgari Ücret Protestosu - Son Dakika
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Asgari Ücret Protestosu

Asgari Ücret Protestosu

Büro-İş Genel Başkanı Hamzaçebi, asgari ücretin yetersizliğine dikkat çekip genel grev çağrısı yaptı.

25.12.2024 15:12
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(ANKARA) - Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, "Asgari ücretli çalışan bir kişi; yemeden, içmeden, giyinmeden, ısınmadan sadece ortalama 25 bin lirayı geçen kira ücretini bile ödeyemeyecek. Büro-İş Sendikası olarak, sömürü düzenine karşı gücümüzü göstermek, hakkımızı alabilmek için bütün emek örgütlerine çağrı yapıyoruz. Gücümüzü alanlarda gösterelim, sözümüzü alanlarda söyleyelim. İşçi memur el ele, genel greve" dedi.

İktidarın asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıklamasına Birleşik Kamu İş Konfederasyonuna bağlı Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi tepki gösterdi. Bugün yaptığı yazılı açıklamada genel grev çağrısı yapan Hamzaçebi şunları kaydetti:

"2025 yılı için yüzde 30'luk artışla açıklanan net 22 bin 104 lira asgari ücret, şimdiden Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş'in açıkladığı 2024 Kasım ayı açlık sınırının, 22 Bin 563 liranın, altında kalmıştır. Hükümet 2025 yılı için alacağı vergi ve harçlara yüzde 45'lik artış sağlarken, işveren ürettiği mamul ve hizmetlere daha fazla zam yapıp karını maksimize etmek isterken, her ikisi de  komisyonda bulunan 10 çoğunluk oyu ile Asgari Ücreti açlık sınırının altında açıklayarak sadece geliri ücretten ibaret olan milyonlarca emekçiyi sefalete mahkum etmişlerdir.

"Asgari ücretli, 25 bin lirayı geçen kira ücretini bile ödeyemeyecek"

Asgari Ücretli çalışan bir kişi; yemeden, içmeden, giyinmeden, ısınmadan sadece ortalama 25 bin lirayı geçen kira ücretini bile ödeyemeyecek. En düşük memur emekli maaşları bile asgari ücretin altında kalmıştır. Asgari Ücret, temel ücret olmuştur. Üzülerek söylüyoruz ki; 'AKP hükümeti sermayenin güdümünde, emekçi düşmanı bir iktidardır' sözümüz, haklılığını bir kez daha teyit etmiştir. Hükümet, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun belirlediği Asgari Ücret kararının detaylı gerekçesini kamuoyuna açıklamalıdır.

"Gücümüzü alanlarda gösterelim, sözümüzü alanlarda söyleyelim"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yönetmeliğe göre; 5 hükümet, 5 işveren, 5'de sözde 'işçi temsilcisi' olmak üzere toplam 15 üyeden oluşmaktadır. Komisyonun yapısı bu haliyle dahi incelendiğinde, işçilerin hükümete ve işverene karşı azınlıkta olduğu görülmektedir. İşçinin masada söz hakkı ve gücü yok iken bizler üretimden gelen gücümüz ile alanlarda çok daha güçlüyüz. Büro-İş Sendikası olarak, sömürü düzenine karşı gücümüzü göstermek, hakkımızı alabilmek için bütün emek örgütlerine çağrı yapıyoruz. Gücümüzü alanlarda gösterelim, sözümüzü alanlarda söyleyelim. İşçi memur el ele, genel greve. Yaşasın sınıf dayanışması. Yaşasın örgütlü mücadelemiz."

Kaynak: ANKA

Asgari Ücret, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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