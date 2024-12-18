Asgari Ücret Toplantısı Yapılıyor

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(ANKARA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarın gerçekleşecek olan üçüncü toplantısında tarafların masaya teklifle gelmesi ve milyonlarca çalışanın beklediği yeni asgari ücretin önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

Türkiye'de milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri sürüyor. İşçi, İşveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Bakan Vedat Işıkhan başkanlığında yarın üçüncü toplantısını yapacak.

"Artık bir teklif bekliyoruz"

Bakan Işıkhan'ın "İşçi ve işveren kesimlerimizden de artık bir teklif bekliyoruz. Bu teklifi aldıktan sonra da bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz. Önümüzdeki hafta içerisinde neticelendirmeyi düşünüyoruz" açıklamasının ardından TÜRK-İŞ ve TİSK'in komisyon masasına teklifle gelmesi bekleniyor. Her iki taraf da komisyonda teklif konuşulmadan açıklama yapmama kararı alırken, üçüncü toplantıda teklif konuşulması halinde toplantı bitiminde açıklama yapacak.

"Asgari ücret de muhtemelen enflasyonunun üzerinde seyredecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise TBMM Genel Kurulunda bakanlığın bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, asgari ücrete ilişkin, "2023 yılında en düşük memur maaşı yüzde 142 artmış yani enflasyonun 2 katından fazla artmış. Asgari ücret yüzde 107 artmış, neredeyse 2 katı kadar artmış. En düşük emekli aylığı yüzde 114 artmış yani enflasyonun neredeyse 2 katı artmış. Gördüğünüz gibi bütün bunlar enflasyonun 2 katı. Peki, 2024'te ne olmuş? 2024'te, bakın, enflasyon şu anda yüzde 47, yıl sonra muhtemelen yüzde 45 olacak. Bu yıl en düşük memur maaşı artışı yüzde 78. Bakın, enflasyonun 1,7 katı. En düşük emekli aylığı yüzde 67 arttı, enflasyonunun 1,5 katı. Asgari ücret de muhtemelen enflasyonunun üzerinde seyredecek. Dar gelirli, asgari ücretli ve emeklilerimizin refahını kalıcı bir şekilde artırmak için tabii ki fiyat istikrarını sağlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

"Biz para isteyen tarafız"

Komisyonda işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ise ikinci toplantının bitiminde yaptığı açıklamada, "Sürecin uzayacağını zannetmiyorum. 3. toplantıda biteceğini tahmin ediyorum. Burada, 3. toplantıdan önce bir rakamın belirlenmesini bir daha sizin huzurunuzda talep ediyorum. Ayrıca bu basının ne hükümete ne işveren temsilcilerine hiçbir rakam sormamakta onlara. Sürekli gündemde Türk-İş niye rakam açıklamıyor, niye söylemiyor? Biz rakam söylediğimiz zaman işin altında kalırız. Biz, bir daha söylüyorum, biz para veren taraf değiliz. Para isteyen tarafız" diye konuşmuştu.

Mevcut asgari ücrette durum ne?

Geçerli asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük hedefine göre artırılırsa asgari ücret 24 bin 483 lira olacak

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bu yıl için öngördüğü yüzde 44'lük hedefi oranında asgari ücrete artış yapıldığında 24 bin 483 lirayı bulacak. TCMB'nin 2025 hedefi olan yüzde 21'lik zam yapıldığında ise 20 bin 572 liraya çıkacak. 2025 üst bandı olan yüzde 26 oranında zam gelirse 21 bin 422 lira olacak. Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek. Yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 23 bin 802 lira seviyesine gelecek. Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi göre, yüzde 41.5'lik zam gelirse, asgari ücret 24 bin lirayı aşacak. OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında asgari ücrete zam yapılırsa 19 bin 977 liraya yükselecek.

Asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolara göre ise ücretler şu şekilde şekillenecek:

Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak,

Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak,

Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak,

Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak,

Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.