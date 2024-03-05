Aşık Şenlik Tüneli'nin 2'inci tüpü faaliyete girmek üzere - Son Dakika
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Aşık Şenlik Tüneli'nin 2'inci tüpü faaliyete girmek üzere

Aşık Şenlik Tüneli\'nin 2\'inci tüpü faaliyete girmek üzere

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı Yolu üzerinde bulunan Aşık Şenlik Tüneli'nin 2'inci tüpünün hizmete girmesi için çalışmalar hızlandırıldı. Vali Hayrettin Çiçek, tünelin birinci tüpünün 4 ay önce hizmete girdiğini belirterek, 2'inci tüpün Haziran ayında faaliyete geçmesinin planlandığını söyledi. Tünelin hizmete girmesiyle ulaşımın daha rahat sağlanacağı ve bölgedeki keskin virajlar ve rampaların ortadan kalkacağı ifade edildi.

05.03.2024 18:29
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı Yolu üzerindeki Aşık Şenlik Tüneli'nin 2'inci tüpünün faaliyete girmesi için çalışmalar hızlandırıldı.

Vali Hayrettin Çiçek, gazetecilere, Türkiye'nin Gürcistan'a açılan sınır kapıları arasında yer alan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na bağlantı kuran Aşık Şenlik Tüneli'nin birinci tüpünün hizmete girmesinin üzerinden 4 ay geçtiğini söyledi.

Geçen yıl 8 Kasım'da faaliyete giren tünelin bir tüpüyle ağır kış şartlarında ulaşımda önemli kolaylıklar sağlandığını belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Tünelimiz 8 Kasım'dan bu yana tek tüp olarak hizmet veriyor. Bu hizmet kalitesini arttırmak ve ulaşımın daha rahat akması için 2'inci tüpün de hizmete girmesi için çalışmalarımızı hızlandırdık. Haziran ayında 2'inci tüpün de hizmete girmesini planlıyoruz. O zaman ulaşım çok daha rahat sağlanmış olacak. 2'inci tüple, ağır kış şartlarının yaşandığı Mozeret Geçidi'ndeki keskin virajlar ve rampalar ortadan kalkacak. Bir tüp bile kışın bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle sürücülere çok büyük kolaylık sağladı."

Hizmete giren tünelin 2 bin 312 metre uzunluğunda olduğunu hatırlatan Çiçek, şunları kaydetti:

"Şu an bizler, Aşık Şenlik Tüneli'nin 2'inci tüpünü açmaya hazırlanıyoruz. 2'inci tüpün de hizmete girmesiyle 2 bin 159 rakımlı Mozeret Geçidi ve yol dönüş yapanlar için de 7 kilometre kısalacaktır. Yani 2'inci tüpün hizmete girmesiyle bu durum dönüş yapanlar için de çok rahat olacak. Bu da çok ciddi bir ekonomik gelir olacak. Sadece bir tüpten dolayı yılda 4 milyon lira yakıttan ve zamandan tasarruf söz konusu olacaktır. 2'inci tüp de bunu katlayacak."

Kaynak: AA

Ulaşım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aşık Şenlik Tüneli'nin 2'inci tüpü faaliyete girmek üzere - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aşık Şenlik Tüneli'nin 2'inci tüpü faaliyete girmek üzere - Son Dakika
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