Asırları Deviren Fatma Nine - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Asırları Deviren Fatma Nine

100 yaşındaki Fatma Ulucan, geçmişinden memnun; eşini özlüyor, oğlunun desteğinden mutlu.

01.11.2024 20:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir asırlık Fatma nine: "Yeniden doğsam aynı hayatı yaşamak isterdim"

Bir asırlık yaşıyla dikkat çekiyor

SİVAS - Sivas'ta yaşayan 1924 doğumlu Fatma Ulucan, bir asırlık yaşıyla görenlerin dikkatini çekiyor. Vefat eden eşini çok özlediğini söyleyen Fatma nine, bu yaşa kadar yaşamanın güzel bir şey olduğunu ifade etti.

Sivas kent merkezi Kaleardı Mahallesi'nde yaşayan 1924 doğumlu Fatma nine, ilerleyen yaşıyla görenleri hayrete düşürüyor. Hayatının bir kısmı köyünde yaylalarda dolaşıp inek sağmayla geçen Ulucan, evlendikten sonra kent merkezine taşınarak yeni bir hayat kurdu. Burada yaşamaya başlayan Ulucan, yıllar önce çok sevdiğini eşini kaybetti. Çok sevdiği eşinin vefatıyla büyük bir üzüntü yaşayan 2 çocuk sahibi 100 yaşındaki Fatma nineye, evladı Muharrem Ulucan bakmaya başladı. Annesine gözü gibi bakan Muharrem Ulucan, Fatma ninenin yemeğini yediriyor dışarı çıkartıp gezdiriyor.

"Geçmişe dönsem hiçbir şeyi değiştirmek istemezdim"

Fatma Ulucan, geçmişindeki hiçbir şeyi değiştirmek istemediğini ifade ederek, " Eskiden yaylalarda gezer eğlenirdim. Hayvanlarımız vardı inek sağardım. Eskiden köyde yaşardım. Gelin olana kadar köyde yaşardım. Evlendikten sonra eşim beni Sivas'a getirdi. Eşim beni çok severdi ben de onu severdim. En mutlu olduğum hatıralarımda hep eşim var. Onu çok özlüyorum. Şimdi oğlumla beraber yaşıyoruz. Bana çok iyi bakıyor. Şimdi hiçbir iş yapamıyorum. Eğilip doğrulamıyorum bile. Çorbayı çok severim. Geçmişe dönsem hiçbir şeyi değiştirmek istemezdim" dedi.

En büyük destekçisi oğlu

"Oğlum olmasa bana kim bakardı" diyen Ulucan, " Eskiden zorluklar çekerdim. Şimdi çocuklarım bana bakıyor. Oğlum beni dışarı çıkartıyor. Gençlere iyiliği tavsiye ederim. Kalplerinden kötülüğü atmalarını tavsiye ederim. Geçtiğimiz günlerde Sivas Valisi Yılmaz Şimşek geldi. Bana çiçek getirdi. Kapımı açtı. Allah ondan razı olsun. Bu yaşa kadar yaşamak güzel bir şey. Çocuklarımın olması çok güzel bir şey. Oğlum olmasa bana kim bakardı? Allah ondan razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Güncel, Kültür, Yaşam, Dünya, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asırları Deviren Fatma Nine - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:38 İsrail ile ticaret devam ediyor mu Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı
21:48 Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi konuştu: Suçu üstlensin diye para teklif etmişler Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi konuştu: Suçu üstlensin diye para teklif etmişler
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e dava açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e dava açtı
18:11 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
10:12 Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç’e benzemek için her şeyi yaptı Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç'e benzemek için her şeyi yaptı
10:04 Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir, bir grup erkeğin tacizine uğradı Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir, bir grup erkeğin tacizine uğradı
09:58 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı
09:56 Fenerbahçe’nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak
09:53 Kayseri’de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu Kayseri'de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu
09:52 Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı
09:46 Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 22:50:19. #1.13#
SON DAKİKA: Asırları Deviren Fatma Nine - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.