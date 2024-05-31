Asırlık gelenek miniklere aşılandı - Son Dakika
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Asırlık gelenek miniklere aşılandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde her cuma yapılan esnaf duasına bu kez minik öğrenciler de katıldı. Tarihi esnaf duası, Mudurnu Çarşı'sında gerçekleştirildi ve onlarca esnafın katılımıyla gerçekleşti. Mudurnu Dumlupınar İlkokulu ve Bolu 100.Yıl İlköğretim Okulu öğrencileri de bu geleneksel etkinliğe katıldı. Öğrenciler, Mudurnu'nun kültürel değerlerini ve geleneklerini öğrenerek ahilik kültürünü benimsediklerini ifade etti. Etkinlik sonunda katılımcılara pilav ve hayır ekmeği ikramı yapıldı.

31.05.2024 20:19
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Asırlık gelenek miniklere aşılandı

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaklaşık 7 asırdan bugüne her cuma yapılan esnaf duasına minik öğrenciler de katıldı.

Bolu'nun tarihi ilçesi Mudurnu'da 700 yılı aşkın süredir devam eden tarihi esnaf duası bu haftada gerçekleştirildi. Tarihi Mudurnu Çarşı'sında yapılan esnaf duası cuma namazı öncesinde onlarca esnafın katılımıyla yapıldı. Esnaf işlerinin hayırlı ve bereketli olması için ellerini semaya açtı. Esnaf duasına Mudurnu Dumlupınar İlkokulu ve Bolu 100.Yıl İlköğretim Okulu öğrencileri de katıldı.

Mudurnu Dumlupınar İlkokulu'ndan Gamze Vural, "Bugün öğrencilerimizi Mudurnu'ya getirdik. Çocuklarımıza, Mudurnu'nun kültürel değerlerini ve geleneklerini öğretmeye çalıştık. Küçük yaşta ahilik kültürünü öğrenmelerini istedik. Böyle şeylerin olması, kültürümüzün yaşatılması çok güzel" dedi.

Dua etkinliğine katılan öğrenci, "Çok güzeldi. Ben buraya gelmeyi çok istiyordum. Ahilik geleneği yıllardır sürdüğü için güzel" ifadelerini kullandı. Bolu'dan Mudurnu'ya gelen bir diğer ilkokul öğrencisi ise "Bu gelenek çok güzel bir şey. Burada ihtiyacı olanların karnı doyuyor, böyle bir geleneğin olması çok güzel" diye konuştu.

Duanın ardından katılan vatandaşlara ve öğrencilere pilav ve hayır ekmeği ikramı yapıldı.

Kaynak: İHA

Dumlupınar, Mudurnu, Bolu, Kültür, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asırlık gelenek miniklere aşılandı - Son Dakika

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