Aşkale\'de Kaçak Sigara Operasyonu

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Erzurum'un Aşkale ilçesinde 8 bin 340'ı dolu 14 bin 740 makaron ile 701 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda ilçede düzenledikleri operasyonda, 8 bin 340'dolu 14 bin 740 makaron ile 701 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Operasyonda Ü.E. ve A.E'ye adli işlem yapıldı.