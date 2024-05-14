Aşkale'de kış geri geldi - Son Dakika
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Aşkale'de kış geri geldi

Erzurum'un Aşkale ilçesinde bahar mevsiminde kış yeniden yaşanıyor. İlçenin yüksek kesimlerinde Mayıs ayında kar yağışı etkili oldu. Tepsicik köyünde doğa beyaz örtüyle kaplanırken, vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Kar yağışı nedeniyle hayvanların beslenmesi konusunda zorluklar yaşanıyor.

14.05.2024 22:43
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Aşkale'de kış geri geldi

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde bahar mevsiminde kış yeniden yaşanıyor. Mayıs ayı bahar ayı yaza başlangıç günleri içerisinde İlçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

İlçe genelinde iki gündür devam eden sağanak yağış yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili oldu. İlçeye bağlı Tepsicik köyünde doğa beyaz örtüyle kaplanırken vatandaşlar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kar yağışı sonrası babasıyla kartopu oynayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

Köy sakinleri, hayvanların yemlerinin bittiği otlatmaya çıktığı ama yağan kar yağışı nedeniyle hayvanların da beslenmesi konusunda zorluk yaşadıklarını söylüyorlar.

Kaynak: İHA

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