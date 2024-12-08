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Aşkale'de yoğun kar yağışı etkili oluyor

Ekipler Tepebaşı ve Kop dağında karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde yoğun kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi.

Bugün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Erzurum - Erzincan ve Erzurum - Bayburt karayolu kavşağında bulunan İlçenin önemli noktalardan olan Tepebaşı ve Kopdağı geçitlerinde kar temizliği yapıldı.

Aşkale 121. Karayolları ekipleri ilçeye bağlı geçitler başta olmak üzere yol güzergahlarında kar temizliği ve tuzlama çalışmaları yaparak trafik akışını sağladı.

Çalışmalar esnasında trafik akışı yavaş seyretti.

Karayolları ekiplerinin hummalı çalışmaları yağan kar ile birlikte devam etti.