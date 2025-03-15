Askeri Öğrenci Yönetmeliğinde Değişiklik - Son Dakika
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Askeri Öğrenci Yönetmeliğinde Değişiklik

Milli Savunma Bakanlığı, askeri öğrencilerle ilgili yönetmelikte değişiklik yaptı, yeni kurallar getirildi.

15.03.2025 04:46
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Milli Savunma Bakanlığının, Fakülte ve Yüksekokullar Askeri Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2021'de ve 31432 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 15. maddesinin ikinci fıkrası, 20. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi değiştirilirken, aynı yönetmeliğin 30. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırıldı.

Değişiklikte, "Fakülte veya yüksekokullarda öğrenim gören askeri öğrenciler, öğrenim gördükleri bölümleri/programları veya okumakta oldukları yükseköğretim kurumlarını değiştiremezler veya yatay geçiş yapamazlar. Askeri öğrenciler, öğrenimlerini Bakanlık nam ve hesabına tamamlar." kuralı getirildi.

Yönetmeliğe göre, Bakanlık nam ve hesabına fakülte veya yüksekokullarda okuyan askeri öğrencilerin teğmenliğe nasıp tarihleri ise mezuniyet tarihi olacak.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Politika, Savunma, Eğitim, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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