Askeri Personele Yangına İlk Müdahale Eğitimi Verildi

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda görevli 341 askeri personele yangına ilk müdahale eğitimi verildi. Askeri İtfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü yangın ekiplerinin de katıldığı eğitimde, yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluş personeli için düzenlediği eğitim programlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı görevlileri tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndaki 341 askeri personele yangın söndürme eğitimi verildi.

Yangın ekipmanlarının tanıtıldığı eğitimlerde ilk yangın anında doğru müdahale yöntemleri, orman yangınları ve mesken yangınlarında yapılması gerekenler anlatıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndaki teorik eğitimlerin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü yangın ekibi ve Askeri İtfaiye Ekip Komutanlığı ortak tatbikat yaptı.

Tatbikatta bir yangın sahnesi canlandırılarak, katılımcılara doğru müdahalenin önemi aktarıldı. Askeri personel, tatbikat sırasında yangın söndürme tekniklerini deneyimleyerek öğrendi.