Askerler Kurban Bayramı'nı Görevde Geçiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Askerler Kurban Bayramı'nı Görevde Geçiriyor

Askerler Kurban Bayramı\'nı Görevde Geçiriyor
06.06.2025 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'teki askerler, Kurban Bayramı'nı ailelerinden uzakta, görev başında kutladı.

GAZİANTEP 227 Nolu Taşınabilir Hava Radar Bölük Komutanlığı'nda görevli askerler, Kurban Bayramı'nı ailelerinden uzakta görev başında geçiriyor. Hava sahasındaki hareketliliği saniye saniye takip eden askerler, birlik çevresindeki arazide olası tüm risklere karşı mayın taraması yapıp, eli tetikte nöbet tutuyor.

Gaziantep'in 1500 rakımlı Sof Alaca mevkisinde kurulu Hava Radar Bölük Komutanlığı'nda görevli askerler, ailelerinden uzakta Kurban Bayramı'nı komutanları ve arkadaşlarıyla kutladı. Komutanlık bahçesinde düzenlenen törende birbirleriyle bayramlaşan askerlere çikolata ve kolonya ikram edildi. Hava Radar Bölük Komutanı Hava Muhabere Üsteğmen Nacaroğlu, kulede nöbet tutan bazı askerleri de sürpriz yaparak aileleri ile cep telefonundan görüntülü görüştürerek bayramlaşmalarını sağladı.

24 saat görev başında olan askerler, hava sahasındaki gelişmeleri ve olası bir hava sahası ihlal durumunu radarlar ile anlık olarak takip ediyor. Olası ihlal ve hareketlilik durumu anında tespit edilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na iletiliyor.

Bayramı ailelerinden uzakta geçiren askerler, vatan nöbeti tuttukları için mutlu olduklarını ifade ederken, Bölük Komutanı Üsteğmen Nacaroğlu, 7 gün 24 saat görev yaparak Türk hava sahasında herhangi bir ihlale göz açtırmadıklarını söyledi.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Gaziantep, Güvenlik, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Askerler Kurban Bayramı'nı Görevde Geçiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Simone Inzaghi Al-Hilal’den resmen çuvalla para kazanacak Simone Inzaghi Al-Hilal'den resmen çuvalla para kazanacak
Maliye’nin radarına bu kez de sporcular girdi Aralarından biri 70 milyon lira vergi ödedi Maliye'nin radarına bu kez de sporcular girdi! Aralarından biri 70 milyon lira vergi ödedi
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
Yeşilçam’ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda Yeşilçam'ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda
Doktorla ilgili iddianame hazır Evine aldığı köpeklere istismarda bulunmuş Doktorla ilgili iddianame hazır! Evine aldığı köpeklere istismarda bulunmuş
O tarihe kadar süre verdiler Osimhen transferinde yeni gelişme O tarihe kadar süre verdiler! Osimhen transferinde yeni gelişme
İş insanına silahlı saldırı kamerada Bir anda yere yığıldı İş insanına silahlı saldırı kamerada! Bir anda yere yığıldı
Cumhuriyet tarihinde bir ilk 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor
İş insanı sattığı hayvanın fotoğrafını çekmek isterken canından oldu İş insanı sattığı hayvanın fotoğrafını çekmek isterken canından oldu
Survivor’ı apar topar bırakan Hikmet Tuğsuz, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi Survivor’ı apar topar bırakan Hikmet Tuğsuz, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi
Arkadaşını şahitlik yapmadığı için boğazına şişe saplayarak öldürmüş Arkadaşını şahitlik yapmadığı için boğazına şişe saplayarak öldürmüş

09:21
Bayram namazına gelmedi, uykusunu buz gibi suda açtılar
Bayram namazına gelmedi, uykusunu buz gibi suda açtılar
08:49
Özel’den namaz çıkışı sert sözler: Bin pişman ederim
Özel'den namaz çıkışı sert sözler: Bin pişman ederim
08:16
Bahçeli: Bayram sonrası TBMM’ye önemli görev düşüyor
Bahçeli: Bayram sonrası TBMM'ye önemli görev düşüyor
07:56
Düğün yolunda korkunç kaza Anne ve baba hayatını kaybetti
Düğün yolunda korkunç kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti
16:45
Avrupa’da manşet Jose Mourinho Yeni takımını duyurdular
Avrupa'da manşet Jose Mourinho! Yeni takımını duyurdular
16:30
Tırın dorsesine gizlenmiş 66 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Tırın dorsesine gizlenmiş 66 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
16:27
Real Madrid ile anlaştı Yeni Messi, Arda Güler’e rakip oluyor
Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor
16:22
Trump ile Şi ticaret geriliminin ardından ilk kez telefonda görüştü
Trump ile Şi ticaret geriliminin ardından ilk kez telefonda görüştü
15:46
Başkan Gülpınar’dan esprili yanıt: Tüm kabahat temizlik müdüründe ama...
Başkan Gülpınar'dan esprili yanıt: Tüm kabahat temizlik müdüründe ama...
15:32
Ata Demirer zayıflama sırrını paylaştı
Ata Demirer zayıflama sırrını paylaştı
14:55
Eyüpspor’dan büyük sürpriz Yeni teknik direktör belli oldu
Eyüpspor'dan büyük sürpriz! Yeni teknik direktör belli oldu
14:32
Kurban Bayramı’nda Bodrum’a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu
Kurban Bayramı'nda Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu
14:23
Şenol Güneş hakkında bomba Beşiktaş iddiası
Şenol Güneş hakkında bomba Beşiktaş iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2025 10:03:30. #7.11#
SON DAKİKA: Askerler Kurban Bayramı'nı Görevde Geçiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.