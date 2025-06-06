Askerler Kurban Bayramı\'nı Görevde Geçiriyor

GAZİANTEP 227 Nolu Taşınabilir Hava Radar Bölük Komutanlığı'nda görevli askerler, Kurban Bayramı'nı ailelerinden uzakta görev başında geçiriyor. Hava sahasındaki hareketliliği saniye saniye takip eden askerler, birlik çevresindeki arazide olası tüm risklere karşı mayın taraması yapıp, eli tetikte nöbet tutuyor.

Gaziantep'in 1500 rakımlı Sof Alaca mevkisinde kurulu Hava Radar Bölük Komutanlığı'nda görevli askerler, ailelerinden uzakta Kurban Bayramı'nı komutanları ve arkadaşlarıyla kutladı. Komutanlık bahçesinde düzenlenen törende birbirleriyle bayramlaşan askerlere çikolata ve kolonya ikram edildi. Hava Radar Bölük Komutanı Hava Muhabere Üsteğmen Nacaroğlu, kulede nöbet tutan bazı askerleri de sürpriz yaparak aileleri ile cep telefonundan görüntülü görüştürerek bayramlaşmalarını sağladı.

24 saat görev başında olan askerler, hava sahasındaki gelişmeleri ve olası bir hava sahası ihlal durumunu radarlar ile anlık olarak takip ediyor. Olası ihlal ve hareketlilik durumu anında tespit edilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na iletiliyor.

Bayramı ailelerinden uzakta geçiren askerler, vatan nöbeti tuttukları için mutlu olduklarını ifade ederken, Bölük Komutanı Üsteğmen Nacaroğlu, 7 gün 24 saat görev yaparak Türk hava sahasında herhangi bir ihlale göz açtırmadıklarını söyledi.