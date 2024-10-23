Aşkın'ın 'Adresi Olmayan Ev'i Tallinn'de

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Hatice Aşkın'ın ilk uzun metraj sinema filmi "Adresi Olmayan Ev"in dünya prömiyeri, 28. Tallinn Black Nights Film Festivali'nde yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Avrupa'nın en büyük film fonu Eurimages'tan yapım desteği kazanan distopya filmi, 8-24 Kasım'da Estonya'da gerçekleştirilecek festivalde yarışacak.

Türkiye- Yunanistan ortak yapımı (Sky Film, Vantablack Films, View Master Films, Alpha Production) filmin, yapımcılığına Emre Oskay, Engin Altan Düzyatan ve George Kyriakos imza attı.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Hatice Aşkın'ın üstlendiği filmde, Boran Kuzum, Osman Sonant, Janset, Zeynep Tuğçe Bayat, Emel Çölgeçen, Arın Kuşaksızoğlu, Mert Ege Ak, Bedia Ener, Ayşen İnci, Elit Andaç Çam ve Seren Fosforoğlu rol aldı.