ASKON'dan Suriye'ye Patates Yardımı - Son Dakika
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ASKON'dan Suriye'ye Patates Yardımı

ASKON\'dan Suriye\'ye Patates Yardımı

ASKON Bitlis Şubesi, Suriye'ye dualarla bir tır patates gönderdi, mazlumlara desteklerini sürdürüyor.

09.01.2025 15:17
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Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Bitlis Şubesince temin edilen bir tır patates, dualarla Suriye'ye uğurlandı.

ASKON Bitlis Şubesi üyeleri, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın başlattığı kampanyaya destek verdi.

"Bitlis'ten Mazlum Coğrafyalara" sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında temin edilen bir tır patates dua edilmesinin ardından Suriye'ye gönderildi.

AK Parti Tatvan İlçe Başkanı ve ASKON Bitlis Şube Başkanı Erhan Ayaz, Kahramanmaraş depreminde de bir araya gelerek bölgeye yardım gönderdiklerini söyledi.

ASKON Bitlis Şubesi yönetimi olarak Suriye'deki kardeşleri için yardım topladıklarını anlatan Ayaz, şöyle konuştu:

"İş insanları olarak sosyal projelerde de bulunmak istiyoruz. Bitlis ASKON olarak bu sorumluluğumuzu her zaman yerine getirmenin gayreti içindeyiz. Yardım tırımızı Suriye'ye uğurladık. Allah bize güzel yardımlar yapmayı nasip etsin."

İHH İnsanı Yardım Vakfı Bitlis İnsani Yardım Derneği Bitlis Şube Başkanı Muzaffer Taşcan ise her zaman mazlumların yanında yer aldıklarını belirtti.

Kış kampanyası kapsamında yardım tırlarını bölgeye göndermeye devam ettiklerini dile getiren Taşcan, "Geçen hafta hayır sahiplerinin sayesinde yakacak malzemesi yüklü tırlarımızı mazlum coğrafyalara göndermiştik. Bugün de bu tırımızı yolcu ediyoruz. Nerede bir mazlum varsa, her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bütün hayırseverlerden ve bağışçılarımızdan bu kampanyaya destek olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ASKON'dan Suriye'ye Patates Yardımı - Son Dakika

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