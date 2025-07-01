Aspendos Antik Kenti'nde Yangın Kontrol Altında

ANTALYA'nın Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nde, Aspendos Antik Kenti'nin tarihi su kemerleri çevresindeki otluk ve çalılık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın dün saat 19.00 sıralarında Aspendos Antik Kenti'nin yakınında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler ihbarda bulundu. İtfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle Aspendos Antik Kenti'nin tarihi su kemerleri çevresindeki alevler kısa sürede söndürüldü. SÖndürme çalışmalarına, bölgede evi ve zeytin bahçesi bulunan vatandaşlar da çeşmelere bağladıkları hortumla yardım etti. Belkıs Mahalle Muhtarı Muammer Aksu, Tarihi su kemerleri çevresinde çıkan yangın ekiplerce kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin henüz belli değil dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.