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"Asrın dayanışmasında kadınlarımızın rolü" konulu konferans

ADIYAMAN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinatörlüğünde düzenlenen Eğitimci-Yazar Dilek Cesur tarafından verilen "Asrın dayanışmasında kadınlarımızın rolü" konulu konferans yoğun ilgi gördü.

Adıyaman Üniversitesi Vehbi Koç Konferans Salonunda düzenlenen programa kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Eğitimci- Yazar Dilek Cesur burada verdiği konferansta deprem sürecinde kadınların rolünü ele aldı. Cesur aynı zamanda burada bulunan kadınların da kendisine yönelttiği soruları da tek tek cevapladı. Dilek Cesur aynı zamanda deprem sürecinde yapılanlar ve deprem sonrası yapılması gereken konular hakkında bilgiler verdi.

Deprem sürecinde ve sonrasında birlik ile beraberliğin öneminden bahseden Eğitimci- Yazar Dilek Cesur, yaraların zamanla kapanacağını ve bunun en çok önemli olanında birlik ile beraberlik içerisinde olmaktan geçtiğini vurguladı.