"Asrın dayanışmasında kadınlarımızın rolü" konulu konferans
ADIYAMAN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinatörlüğünde düzenlenen Eğitimci-Yazar Dilek Cesur tarafından verilen "Asrın dayanışmasında kadınlarımızın rolü" konulu konferans yoğun ilgi gördü.
Adıyaman Üniversitesi Vehbi Koç Konferans Salonunda düzenlenen programa kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Eğitimci- Yazar Dilek Cesur burada verdiği konferansta deprem sürecinde kadınların rolünü ele aldı. Cesur aynı zamanda burada bulunan kadınların da kendisine yönelttiği soruları da tek tek cevapladı. Dilek Cesur aynı zamanda deprem sürecinde yapılanlar ve deprem sonrası yapılması gereken konular hakkında bilgiler verdi.
Deprem sürecinde ve sonrasında birlik ile beraberliğin öneminden bahseden Eğitimci- Yazar Dilek Cesur, yaraların zamanla kapanacağını ve bunun en çok önemli olanında birlik ile beraberlik içerisinde olmaktan geçtiğini vurguladı.
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Gümüşhane'de arkadaşlarıyla oynayan 10 yaşındaki bir çocuk, yola doğru koşarken bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KONUT AŞ tarafından inşa edilecek 150 konut için kura çekimi töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, konuşmasında Sakarya'nın deprem riskiyle karşı karşıya olduğunu ve bu projenin daha dayanıklı ve güvenli konutlar inşa etme amacını taşıdığını belirtti. Toplamda 240 dairenin yer alacağı projede, konutların 2+1 ve 3+1 olarak projelendirildiği ve ödeme planının esnek olduğu aktarıldı. Kura çekimi sonucunda 75 2+1 ve 75 3+1 konutun sahipleri belirlendi.
CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, seçim çalışmaları kapsamında Datça'da gerçekleştirdiği halk buluşmalarında, Muğla'nın altyapısında eksiklik kalmayacak. Belirlenen bölgelerde ilk 100 günde çalışmalar başlayacak dedi.
Erzurum Valiliği, ramazan ayı dolayısıyla kamu kurumlarının mesai saatlerinde değişiklik yapıldığını duyurdu. Beslenme ve uyku düzeninin değişmesi nedeniyle mesai saatlerinin yeniden düzenlendiği belirtilerek, yeni mesai saatleri kamuoyuna duyuruldu.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e ulaştı. Beşiktaş kafilesi, Gaziantep Havalimanı'nda yüzlerce taraftar tarafından çiçekler ve tezahüratlarla karşılandı. Maç öncesi hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, kamp yapacağı otele hareket etti. Beşiktaş'ın maç kadrosunda birçok önemli isim yer alırken, bazı oyuncular ise sakatlık veya ceza nedeniyle kafilede bulunmuyor.
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Şanlıurfaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın Süper Lig'e çıkmak için her şeyini vermesi gerektiğini söyledi. Stoilov, oyuncuların ve takımın sürekli sıkı bir şekilde çalışması ve sahada sonuna kadar mücadele etmesi gerektiğini belirtti.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çiftçi, mesajında ramazanın coşkusunu Erzurum'un manevi atmosferinde yaşayacaklarını belirtti. Ayrıca, ramazanın yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı bir ay olduğunu vurguladı. Çiftçi, oruç tutmanın nefsi terbiye etmeye ve iradeyi güçlendirmeye yardımcı olduğunu ifade etti ve ramazanın huzur, barış ve esenlik getirmesini diledi.
Elazığ Belediyesi, Ramazan Ayı'nın başlamasıyla birlikte toplu taşıma araçlarının sefer saatlerini yeniden düzenledi. Şehir içi güzergahlarda iftardan önce son sefer saat 18.00'de yapılacak, iftardan sonra ise saat 20.00'de seferler tekrar başlayacak.
Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Flöre Federasyon Kupası ve Kılıç Açık Turnuvası'nda dereceye giren sporcular açıklandı. Yenimahalle Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, Almıla Birçe Durukan kadınlarda Flöre Federasyon Kupası'nı, Mustafa Burak Çufadar ise erkeklerde kazandı. Kılıç Açık Turnuvası'nda ise Deniz Selin Ünlüdağ kadınlarda, Tolga Aslan da erkeklerde şampiyon oldu.
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