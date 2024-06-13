Assos'ta Felsefe Sempozyumu 1-4 Temmuz'da Gerçekleşecek - Son Dakika
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Assos'ta Felsefe Sempozyumu 1-4 Temmuz'da Gerçekleşecek

Felsefe tarihinin en önemli filozoflarından birisi olan Aristoteles’in de yaşamının bir bölümünü geçirdiği ve felsefe eğitimi verdiği antik Assos kentinde yapılan ‘ASSOS’ta Felsefe’ sempozyumu bu yıl 1-4 temmuz tarihlerinde yapılacak.

13.06.2024 09:52
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(ANKARA)- Felsefe tarihinin en önemli filozoflarından birisi olan Aristoteles'in de yaşamının bir bölümünü geçirdiği ve felsefe eğitimi verdiği antik Assos kentinde yapılan 'ASSOS'ta Felsefe' sempozyumu bu yıl 1-4 temmuz tarihlerinde yapılacak.

'Assos'ta Felsefe' sempozyumu 24 yıldır düzenli olarak gerçekleşen ve gelenekselleşen etkinliğin 2024 yılı uluslararası toplantısı, 1-4 Temmuz tarihlerinde, "17. Yüzyıl'da Felsefe: Spinoza, Descartes, Leibniz, Hobbes, Locke" konusunda gerçekleşecek. Felsefe tarihinin en önemli filozoflarından birisi olan Aristoteles'in de yaşamının bir bölümünü geçirdiği ve felsefe eğitimi verdiği antik Assos kentinde yapılan ve 24 yıldır Felsefe Sanat Bilim Derneği'nin Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Örsan K. Öymen'in öncülüğünde gerçekleşen sempozyum etkinliğine öğretim üyeleri, öğrenciler ve alan dışından felsefe meraklıları katılabilecek..

Bu çerçevede, 17. yüzyılın en önemli filozofları arasında sayılan Baruch Spinoza, Rene Descartes, Gottfried Leibniz, Thomas Hobbes ve John Locke'un, bilgi felsefesi, varlık felsefesi ve ahlak felsefesi alanındaki kuramları ele alınacak.

Sempozyuma, Prof. Dr. John Carriero (California Üniversitesi), Prof. Dr. Michael Jacovides (Purdue Üniversitesi), Prof. Dr. Samuel Newlands (Notre Dame Üniversitesi), Prof. Dr. Martin Lin (Rutgers Üniversitesi), Prof. Dr. Justin Steinberg (New York Şehir Üniversitesi), Doç. Dr. Karolina Hübner (Cornell Üniversitesi), Doç. Dr. Julia Borcherding (Cambridge Üniversitesi), Doç. Dr. Vili Lahteenmaki (Oulu Üniversitesi) konuşmacı olarak katılacak.

Sempozyum ücretsiz olup isteyen herkes katılabilecek. Katılımcıların kayıtları ve başvuruları www.philosophyinassos.org adresi üzerinden yapacaklar. Sempozyumu izlemek isteyenlerin kayıt ve başvuru yapmak zorunluluğu bulunuyor.

Sempozyumun programı ise şöyle:

1 Temmuz Pazartesi

17: 30 Athena tapınağında buluşma; antik Assos kent turu; Örsan K. Öymen'in antik tiyatroda açılış konuşması; antik surların yanında şarap.

21: 00 Limanda akşam yemeği (Nazlıhan Otel Restaurant)

2 Temmuz Salı

14: 00 Michael Jacovides (Purdue Üniversitesi): "The Hobbesian Background to Locke's Chapter on Identity"

15: 30 Vili Lahteenmaki (Oulu Üniversitesi): "Descartes and Locke on Ideas and Self-Cognition"

17: 00 Julia Borcherding (Cambridge Üniversitesi): "Love and Reason: Leibniz and Du Chatelet on the Foundations of Morality"

18: 30 Samuel Newlands (Notre Dame Üniversitesi): "An Early Modern Metaphysics of Evil"

21: 00 Limanda akşam yemeği (Assos Troy Port Otel Restaurant)

3 Temmuz Çarşamba

14: 00 John Carriero (California Üniversitesi -Los Angeles-): "Ontological Demotion, Free Will, and Repentance in Spinoza"

15: 30 Martin Lin (Rutgers Üniversitesi): "Spinoza's Pluralism: Ontological or Conceptual?"

17: 00 Karolina Hübner (Cornell Üniversitesi): "Spinoza on Infinite Thought"

18: 30 Justin Steinberg (New York Şehir Üniversitesi): "That Intelligible Object of Desire: Spinoza on Cupiditas"

4 Temmuz Perşembe

15: 00 Truva müzesi ve antik kenti ziyareti

21: 00 Veda yemeği (Assos Terrace Otel Restaurant)

Not: Toplantılar Assos Terrace Otel'de (0-286-7640285) gerçekleşecektir. Toplantıların dili İngilizce'dir. Herhangi bir çeviri yapılmamaktadır.

Konuşmacılar hakkında:

John Carriero: California Üniversitesi (Los Angeles) Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. (Profesör). İlgi ve çalışma alanları: Yeni çağ felsefesi, Descartes, Spinoza. "Between Two Worlds: A Reading of Descartes's 'Meditations'" kitabının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Michael Jacovides: Purdue Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. (Profesör). İlgi ve çalışma alanları: Yeni çağ felsefesi, Britanya empirisizmi, Hobbes, Locke, Hume. "Locke's Image of the World" kitabının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Samuel Newlands: Notre Dame Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı ve Öğretim Üyesi. (Profesör). İlgi ve çalışma alanları: Yeni çağ felsefesi, metafizik, din felsefesi, Spinoza, Leibniz. "Reconceiving Spinoza" kitabının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Martin Lin: Rutgers Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. (Profesör). İlgi ve çalışma alanları: Yeni çağ felsefesi, metafizik, rasyonalizm. "Being and Reason: An Essay on Spinoza's Metaphysics" kitabının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Justin Steinberg: New York Şehir Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. (Profesör). İlgi ve çalışma alanları: Rönesans ve yeni çağ felsefesi, etik, ahlak psikolojisi, siyaset felsefesi. "Spinoza's Political Psychology: The Taming of Fortune and Fear" ve "Spinoza" (Valtteri Viljanen ile birlikte) kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Karolina Hübner: Cornell Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. (Doçent). İlgi ve çalışma alanları: Yeni çağ felsefesi, metafizik, etik, felsefi teoloji, idealizm, zihin felsefesi, Spinoza, Descartes. Alanında birçok makalenin yazarıdır.

Julia Borcherding: Cambridge Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. (Doçent). İlgi ve çalışma alanları: Yeni çağ felsefesi, orta çağ felsefesi, etik, epistemoloji, feminizm, Leibniz, Cavendish, Du Chatelet, Spinoza, Locke. Alanında birçok makalenin yazarıdır.

Vili Lahteenmaki: Oulo Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. (Doçent). İlgi ve çalışma alanları: Yeni çağ felsefesi, zihin felsefesi ve benlik felsefesi, metafizik, epistemoloji, Descartes, Locke. Alanında birçok makalenin yazarıdır.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Assos'ta Felsefe Sempozyumu 1-4 Temmuz'da Gerçekleşecek - Son Dakika

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