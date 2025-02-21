Asteroidin Dünya'ya Çarpma Riski Düştü

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LOS ANGELES, 21 Şubat (Xinhua) -- NASA, 2024 YR4 asteroidinin 22 Aralık 2032'de Dünya'ya çarpma riskinin yüzde 0,28'e düşürüldüğünü açıkladı.

NASA'dan perşembe günü yapılan tahminde kurumun savunma ekiplerinin, asteroidi izleyerek asteroidin yörüngesine ilişkin tahminlerini geliştirmeye devam edecekleri belirtildi.

NASA, yeni verilerden hareketle asteroidin Ay'la çarpışma riskini ise hafif şekilde artırarak yüzde 1'e çıkardı.

Yaklaşık 40-90 metre çapında olduğu tahmin edilen 2024 YR4 asteroidi ilk olarak 27 Ocak 2024 tarihinde Şili'de bulunan ve NASA'nın desteklediği Asteroid Dünya'ya Çarpma Son Uyarı Sistemi (ATLAS) tarafından bildirildi.

NASA'ya göre bir asteroidin Dünya'ya çarpması halinde yol açacağı hasar, asteroidin gerçek boyutuna ve bileşimine göre büyük değişiklik gösteriyor.

2024 YR4 asteroidinin gerçek boyutu henüz tam olarak bilinmiyor, ancak büyüklük aralığı göz önüne alındığında atmosferde patlaması olası senaryolardan biri. Modellere göre asteroidin okyanus üzerinde atmosfere girmesi halinde havada infilak edecek bu büyüklükteki cisimlerin, okyanusun orta kesimlerinde ve hatta okyanus kıyılarında büyük bir tsunamiye yol açması beklenmiyor.