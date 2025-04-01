Astsubay Adayı Engin Karakoyun'a Veda

Vefat eden astsubay adayına hüzünlü veda

KARS - Vatani görevini tamamladıktan sonra askerden kalmak için müracaat eden ve buna hak kazanan 29 yaşındaki Engin Karakoyun için son görevi memleketi Kars'ta yapıldı.

İstanbul Tuzla Piyade Okulu Komutanlığında kursiyer olarak eğitim gören Piyade Astsubay Astçavuş Adayı Engin Karakoyun, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Engin Karakoyun memleketi Kars getirilerek toprağa verildi.

Kars'ın Digor Şirince Köyünde ikamet eden Engin Karakoyun, vatani görevini tamamladıktan sonra askerde kalmak için müracaat etmişti. Gerekli olan şartları taşıyan ve sınavı da başarıyla tamamlayan Engin Karakoyun, İstanbul Tuzla Piyade Okulu Komutanlığında eğitimlerine başladı. Burada eğitim görürken vefat eden P. Asb. Açvş. Adayı Engin Karakoyun'lunun cenazesi havayoluyla Kars'a getirildi. Sultan Alpaslan Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Engin Karakoyun, Bülbül Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Kars'ta yapılan cenaze namazına 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç, askerler, vatandaşlar ve aile katıldı.