Astsubay son yolculuğuna uğurlandı

BURSA - Siirt'te meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Çavuş Mücahit Beyhan, Karacabey'de düzenlenen törenle toprağa verildi.

Siirt 3'üncü Komando Tugayı Komutanlığı'nda görevli olan Astsubay Kıdemli Çavuş Mücahit Beyhan, geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti. Beyhan'ın ani vefatı, silah arkadaşları ve sevenlerini derinden üzdü. Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Mücahit Beyhan için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Karacabey'in Beylik Mahallesi'ne uğurlandı.

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Mücahit Beyhan, Beylik Mahallesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Karacabey İlçe Jandarma Komutanı. J. Bnb. Mahir Yağmur, ailesi, akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı.