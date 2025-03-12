Asu Kaya: Madımak Katliamı ile Yüzleşmeliyiz - Son Dakika
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Asu Kaya: Madımak Katliamı ile Yüzleşmeliyiz

CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, Madımak davasındaki tahliyelere tepki gösterdi, adalet vurgusu yaptı.

12.03.2025 11:30
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(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Madımak Katliamı davası tahliyelerine tepki göstererek "Türkiye elbet bir gün Madımak katliamı ile yüzleşecektir ve o otele bir utanç müzesi tabelası asılacaktır. Sivas'ta yıllardır sönmeyen ateşte yanan tüm Alevi canlarımızın, herkesin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Madımak Katliamı sanıklarının tahliye edilmesinin ardından Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nde başlatılan adalet nöbetine destek ziyaretinde bulundu. Burada konuşan Kaya, şunları söyledi:

"Madımak Katliamı davasında 17 kişinin tahliye edilmesi sonrası Pir Sultan Abdal Deneği'nce başlatılan ve 33 gün sürecek adalet nöbetinin 10'uncu gününde hep birlikte buradayız. 2 Temmuz 1993'te göz göre göre gelen bir katliamda tutuşturulan otelde hayatını kaybeden 33 canımız için 32 yıldır adalet arayışı devam ediyor. Hepimiz, yakılan canlar için adalet arıyoruz. O günler halen hafızamızda diri.

"İnsanlık tarihine hiçbir zaman çıkmayacak bir leke sürdüler"

Madımak, ülkemiz insanlık tarihinin görebileceği en utanç verici olaylarından biridir. 'Cumhuriyet burada kuruldu, burada yakılacak' sloganlarını atanlar, insanlık tarihine kapkara, hiçbir zaman çıkmayacak bir leke sürdüler.

"Adalet arayan Alevi canların yanında olmaya her zaman devam edeceğiz"

Bugün halen Cumhuriyet'e karşı mücadele edenler olduğunu biz biliyoruz ve cumhuriyet kadınları olarak da burada hep birlikteyiz. Adalet arayan Alevi canların yanında olmaya her zaman devam edeceğiz. 'Kadınıyla, erkeğiyle her daim bu çatı altında ve tüm dünyada eşitlik, demokrasi ve adalet mücadelesi veren canların her daim yanında olacağız' demek için burada sizlerle beraberiz.

Biz demokrasiden, özgürlükten, adaletten yana olan insanlar olarak buradayız. Diliyoruz ki Madımak davasının katillerini, azmettiricilerini destekleyenlerden hesap sormazsak eğer, bu katliamın bir insanlık katliamı olduğu gerçeğiyle yüzleşmezsek ve yüzleştirmezsek eğer, ülkemizde ve dünyada yaşanacak diğer katliamları önlememiz mümkün olmaz.

" Suriye'de öldürülen sivil Alevi canlarımızın sayısının 745 olduğunu işittik"

Nitekim bugün Suriye'de Alevi canların yoğunluklu olarak yaşadığı Lazkiye ve Tartus'ta bir Alevi katliamı yaşanmaktadır. Öldürülen sivil Alevi canlarımızın, oradaki bağımsız gözlemcilerden sayısının 745 olduğunu işittik ama bu sayıyı dahi anarken burada güçlük çekiyorum. Her bir can sayıdan çok daha ötedir.

CHP olarak da bu katliamı durdurmak için Hatay'a Grup Başkanvekilimiz Başkanlığında milletvekillerimizden oluşan 15 kişilik bir heyet görevlendirdik. Burada da Alevi örgütlerimizin eylemlerine destek olmaya devam edeceğiz. Hukuk devletinden giderek uzaklaştığımız zamanları yaşıyoru maalesef. Bu dönemin en açık göstergelerinden biri de sessizce Madımak hükümlülerinin tahliye edilmesi ve aslında bunların çok önceden bu yana da korunmuş ve kollanmış olmasıdır. En çok içimizi acıtan da bu olmuştur.

"Bu katliamı gerçekleştirenler birileri tarafından aklanmaya çalışılmıştır"

Biz biliyoruz ki gerçek sorumlular ortaya çıkmamıştır. Yargı önüne çıkmamıştır. Bu katliamı gerçekleştirenler maalesef birileri tarafından aklanmaya çalışılmıştır. Sivas davası adeta yok sayılmaya çalışılmıştır. Buradaki herkes Sivas katliamının insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu biliyoruz ve bunu hep söylüyoruz.

"33 kişinin bir otelde kıstırılıp yakılması nasıl oluyor da insanlık suçu olarak sayılmıyor"

Buradan soruyoruz; 33 kişinin bir otelde kıstırılıp yakılması nasıl oluyor da bir insanlık suçu olarak sayılmıyor ve failler serbest bırakılabiliyor? Sivas Katliamı davası bir insanlık davasıdır. Bu mücadelede bizim davamız ve bir insanlık mücadelesidir. Sivas Katliamı davasının sonuna kadar takipçisi olacağız. Biz, demokrasi davasının yok olmamasını istediğimiz bir kardeşlik davasının takipçisiyiz. Biliyoruz ki, bu ülkeye gerçek anlamda bir demokrasi, hukuk, kardeşlik, adalet ancak ve ancak bu katliamın gerçek faillerinin bulunup, yargılanıp, hak ettikleri cezayı aldıklarında olacaktır.

Türkiye elbet bir gün Madımak katliamı ile yüzleşecektir ve o otele bir utanç müzesi tabelası asılacaktır. Sivas'ta yıllardır sönmeyen ateşte yanan tüm Alevi canlarımızın, herkesin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Hukuk, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asu Kaya: Madımak Katliamı ile Yüzleşmeliyiz - Son Dakika

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