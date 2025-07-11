Aşure İkramı

AK Parti Aydın İl Başkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Bey Camisinin önünde gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 2 bin 500 kişilik aşure ikramı yapıldı.
Programa AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler katıldı.
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