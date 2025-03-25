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Asya Yeşil Teknolojilerde İlerliyor

Boao Asya Forumu raporu, Asya'nın yeşil teknolojilerdeki ilerlemesini ve liderlik potansiyelini vurguluyor.

25.03.2025 13:27
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BOAO, 25 Mart (Xinhua) -- Boao Asya Forumu tarafından açıklanan raporda Asya'nın, güçlü endüstriyel kapasitesi ve politika desteğiyle yükselen yeşil teknolojilerde hızlı ilerleme kaydederek gelişmiş batarya malzemeleri, biyolojik olarak parçalanabilen plastikler gibi alanlarda potansiyel lider olma yolunda ilerlediği belirtildi.

Forumun salı günü yayımladığı "Sürdürülebilir Kalkınma: 2025 Asya ve Dünya Yıllık Raporu -- İklim Değişikliğiyle Mücadele: Asya Yeşil Enerjiye Geçiyor" başlıklı raporda, bölgenin yenilenebilir enerji alanında kaydettiği ilerlemeye dikkat çekiliyor.

Rapora göre Çin, yeni enerji kapasitesinin yüzde 85'ini yenilenebilir enerjiden sağlarken, Endonezya ve Singapur karbon yakalama ve depolama alanındaki çabalara öncülük ediyor.

Raporda, Çin, Japonya ve Güney Kore'nin ulaşım elektrifikasyonunun önemli bir itici gücü olan lityum batarya teknolojisinde küresel tedarik zincirine hakim olduğu vurgulanıyor.

Rapora göre Çin, Asya'nın genişleyen yeşil hidrojen endüstrisinde öncü konumda bulunuyor ve küresel hidrojen elektrolizör kapasitesinin yaklaşık yüzde 70'i bölgede bulunuyor.

Raporda, Çin, Hindistan, Endonezya, Japonya ve Suudi Arabistan gibi Asya'nın en büyük sera gazı emisyonuna sahip ülkelerin iddialı iklim hedefleri belirlediği ifade ediliyor.

Örneğin Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ekonomilerinin çoğu, Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkıları ve Ulusal Adaptasyon Planları'nı uygulamak için kapsamlı ulusal iklim eylem stratejileri ve eylem planları geliştirdi.

Kayda değer ilerlemeye rağmen rapor, bazı ülkelerin sürdürülebilirlik konusunda güçlü kararlılık gösterdiğini, bazılarınınsa henüz kat etmesi gereken uzun bir mesafe olduğunu ortaya koyuyor.

Asya'nın iklim değişikliğinin azaltılmasındaki rolü, dünya nüfusunun yarısından fazlasına ev sahipliği yapması, küresel GSYİH'nin yaklaşık yarısını üretmesi, küresel karbondioksit emisyonlarınınsa yarısından fazlasını oluşturması nedeniyle kritik önem taşıyor.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

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