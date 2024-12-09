Asyut'ta Minibüs Kanalı'na Düştü

Güncel

ASYUT, 9 Aralık (Xinhua) -- Mısır'ın Asyut vilayetinde bir minibüsün düştüğü kanalda kayıp yolcuları arayan kurtarma ekipleri, 8 Aralık 2024.

Mısır'ın Asyut şehrinde kurtarma ekipleri, pazar günü 14 yolcu taşıyan bir minibüsün Dayrut bölgesindeki bir kanala düşmesinin ardından 4 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Devlete ait El-Ahram gazetesinin haberine göre kayıp yolcular için yürütülen arama çalışmalarına dalgıçlar ve su polisi de katılıyor. (Fotoğraf: Str/Xinhua)