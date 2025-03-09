TARGOVİŞTE, 9 Mart (Xinhua) -- Romanya'nın Targovişte kentinde At Paskalyası olarak da bilinen geleneksel "Tudorita" Bayramı kutlamaları sırasında midillilerin çektikleri arabalarla at güzellik yarışmasına katılan insanlar, 8 Mart 2025.
Yerel Bulgar toplumu tarafından kutlanan At Paskalyası, yeni yılda tarım zamanının başlamasını sembolize ediyor. (Fotoğraf: Cristian Cristel/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › At Paskalyası Kutlamaları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?