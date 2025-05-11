Ata Emre Akman, 1. Yılında Anıldı - Son Dakika
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Ata Emre Akman, 1. Yılında Anıldı

25 bıçak darbesiyle hayatını kaybeden Ata Emre, annesi ve arkadaşlarıyla duygusal anlarla anıldı.

11.05.2025 17:35
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25 bıçak darbesiyle öldürülen Ata Emre Akman mezarı başında anıldı

Mathia Ahmet Minguzzi ve Aydın Kayar'ın anneleri Ata Emre'nin annesi Zuhal Akman'ı yalnız bırakmadı

Anma törenine katılanlar, gözyaşlarını tutamadı

BURSA - Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir yıl önce motosikletli kurye olarak çalışırken, bir adrese sipariş teslim ettikten sonra motoruna binmek üzereyken 17 yaşındaki bir şahıs tarafından 25 bıçak darbesiyle öldürülen Ata Emre Akman, ölümünün birinci yılında memleketi Mustafakemalpaşa Muradiye Sarnıç Mahallesi'nde düzenlenen anlamlı bir törenle anıldı.

Köy meydanında başlayan anma programı, Ata Emre'nin annesi Zuhal Akman'ın "Ata'nın Bahçesi" olarak adlandırdığı mezarı başında devam etti. Programa Akman'ın ailesi, yakınları, lise ve üniversiteden arkadaşları ile kız arkadaşı katıldı. Aynı zamanda, 2023 yılında bir zincir markette çalışırken hayatını kaybeden Aydın Kayar'ın annesi Fatma Kayar ve geçtiğimiz aylarda pazar yerinde öldürülen Mathia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi de törene katılanlar arasındaydı.

Ata Emre'nin babası Erol Akman, infaz yasasının mutlaka değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, bu tür olaylara karışanların hak ettikleri cezaları almasının önemine vurgu yaptı. Oğlunun bu köyde geçirdiği çocukluk yıllarından bahseden Erol Akman, çocukların suça yönlendirilmesini önleyecek daha güçlü toplumsal ve hukuki önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Gözü yaşlı anne Zuhal Akman ise, yaşadıkları zorlu süreci ve verdikleri adalet mücadelesini aktardı. Anne Akman, oğlunun hayatındaki yerini ve ona duyduğu özlemi dile getirerek, "Ata hep yanımdaydı, şimdi de yanımda olduğunu hissediyorum" dedi.

Programın en duygusal anlarından biri ise Ata Emre'nin kız arkadaşının konuşmasıyla yaşandı. "Aslında ben onun müstakbel eşiydim. Bundan sonra hayatımı onunla birlikte yaşayacağım, onun için bir kişi fazla yaşayacağım" sözleriyle katılımcılara teşekkür etti ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Ata'nın lise ve üniversiteden arkadaşları da söz alarak, onun ne kadar iyi bir insan ve dost olduğunu anlattı. Böyle bir ölümü asla hak etmediğini dile getiren arkadaşları, Ata'nın kalplerinde yaşamaya devam edeceğini söyledi.

Daha sonra Ata Emre'nin kız kardeşi Alya Akman kürsüye çıktı. Abisiyle paylaştığı anıları dile getiren Alya, "Daha doğduğumda Ata beni 'Bu benim bebeğim' diye karşılamıştı" diyerek, abisine duyduğu sevgi ve özlemi aktardı.

Programa geç katılan Yasemin Minguzzi ise kısa ama duygusal bir konuşma yaptı. Oğlunu kaybetmenin derin acısını paylaşan Yasemin Minguzzi, yaşadıkları sürecin zorluklarını gözyaşları eşliğinde anlattı.

Konuşmaların ardından kalabalık, Ata Emre Akman'ın kabrine giderek dualar eşliğinde anma programını sonlandırdı. Duygu dolu anlara sahne olan program, adalet ve vicdan çağrılarıyla hafızalara kazındı.

Kaynak: İHA

3-sayfa, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ata Emre Akman, 1. Yılında Anıldı - Son Dakika

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