Atakum\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Turgut Kaya (46) idaresindeki 34 VMT 55 plakalı cip ile Emre Bilkay'ın kullandığı 55 ADZ 491 plakalı otomobil, Çakırlar Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı Polis Okulu Kavşağı'nda çarpıştı.

Savrulan otomobil, karşı yönden gelen Seda Bahadır Ketenci (39) idaresindeki 34 KTH 560 plakalı ciple çarpıştıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Bilkay ve Ketenci ile otomobilde bulunan Levent (57) ve Sevgi Apaydın (50), ambulanslarla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

Yaralılardan Levent ve Sevgi Apaydın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.