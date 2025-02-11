Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, 2 bin 355 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan S.K. (24) ve S.D. (27) emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Atakum'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?