Samsun'un merkez Atakum ilçesinde düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Atakum ilçesinde A.C'nin (38) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Şüphelinin ikametinde arama yapan ekipler, 109 gram sentetik uyuşturucu, 29 gram kubar esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, sentetik uyuşturucu hap, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ile 127 tabanca fişeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.C, jandarmaya götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Atakum'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Son Dakika
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