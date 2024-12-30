Atanamayan Öğretmenler Geçim Derdi Yaşıyor - Son Dakika
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Atanamayan Öğretmenler Geçim Derdi Yaşıyor

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Atama bekleyen öğretmenler, diğer işlerle geçim sağlamaya çalışıyor. Ebru Duman piyango satıyor.

30.12.2024 10:41
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Haber: Tenzile AŞÇI - Kamera: Özgür ŞENGÜL

(İZMİR) – Yıllardır devam eden 'atama sorunu' mağduru öğretmenler geçimini başka işler yaparak sağlamaya çalışıyor. Atanamayan öğretmenlerden Ebru Duman piyango bileti satarak geçinmeye çalışıyor. Yetkililere seslenen Duman, "Başka işler yapmasam geçinemiyorum şu anda. Üzülüyoruz. Açıkçası bazen utanıyorum da. Bu kadar sene dirsek çürütüp okuyarak bir yere gelememenin üzüntüsü içimizde var. Yokluklarla üniversite mezunu olup bir yerlere gelememek çok üzücü" dedi.

Türkiye'de yıllardır devam eden 'ataması yapılmayan öğretmen' sorunu devam ediyor. Atama bekleyen öğretmenler, iktidardan sorunlarının çözümünü beklerken birçoğu geçimini sağlamak için öğretmenlik dışı işlere yöneldi.

İzmir'de 2004 yılında üniversiteden mezun olan o günden bu yana atama bekleyen öğretmenlerden olan Ebru Duman geçimini mili piyango bileti satarak sağlamaya çalışıyor. Formasyonu da olan Duman, yaşadıklarını ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

"Sadece öğretmen olduğumuzu kanıtlamak için ücretli öğretmenlik yaptım"

Bir süre ücretli öğretmenlik yaptığını ifade eden Duman, ücretlerin çok düşük olması nedeniyle bırakmak zorunda olduğu belirterek şunları söyledi:

"Dokuz Eylül Güzel Sanatlar heykel bölümü mezunuyum. Atanamayan bir öğretmenim. 2004'te mezun oldum. Bizim branşa kontenjan açılmadığı için atamam olmadı. Başka işler yaptım. Sanat okuyunca sanatsal işler oluyor. Takı, hediyelik eşya işi gibi şeyler yaptım. Ücretli öğretmenlik yaptım birkaç sene. Ama önceki sene yarım bırakmak zorunda kaldım. Çünkü kazancımız sadece yol ve yemek parası. 20 dersin üzerine de çıkılmıyor. Sigortalar ödenmiyor. Geçimimizi sağlamak zorunda olduğumuz için ayağımızın ağrısıyla sadece öğretmen olduğumuzu kanıtlamak için ücretli öğretmenlik yaptım. Öğretmenliği ve çocukları çok seviyorum. Ama geçinmek gerekiyor. Aldığım ücret asgari ücreti bulmuyordu Şu anda 20 saat ders 10 bin lirayı bulmuyor."

"Okumayı bırakmadık ama mesleğimizi de yapmak isteriz"

Geçimini piyango bileti satarak sağlamaya çalıştığını belirten Duman, öğretmenlik yapmak istediğini kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Şu an geçimimi sadece bu işle sağlıyorum. Evde oyuncak bebek üretiyorum ama satış alanı bulamadığımdan geçim sağlayamıyorum. Geçinemiyorum aslında. İşimi yapmayı çok isterim. Bunun ateşiyle yanıp tutuşuyorum. Öğretmenlik kutsal bir meslek. Bu konuda destek bekliyoruz. Olursa çok güzel olur. Mesleğimi yapmak isterim. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olarak öğretmenlik yapma hakkım var ama ben bir sene de ekstradan formasyon okudum. Şu an görsel iletişim okuyorum. Okumayı bırakmadık ama mesleğimizi de yapmak isteriz."

"Yokluklarla üniversite mezunu olup bir yerlere gelememek çok üzücü"

Atama için yetkililere seslenen Duman, şöyle konuştu:

"Atamaların daha hassasiyetli olmasını isterim. Ben kontenjan açılmadığı için atanamıyorum. Buradan geçim sağlanmıyor. Ekstra başka işler yapmasam geçinemiyorum şu anda. Öğretmenliğe biraz daha hassasiyetle bakılmasını rica ediyorum. Üzülüyoruz. Açıkçası bazen utanıyorum da. Bu kadar sene dirsek çürütüp okuyarak bir yere gelememenin üzüntüsü içimizde var. Bunu nasıl aşacağımızı bilmiyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor. Devlet büyüklerine sesleniyorum. Benim gibi atama bekleyen binlerce milyonlarca öğretmen arkadaşımın sesi olmak isterim. Her gece yattığımda neden böyle oldu diye düşünüyorum. Yokluklarla üniversite mezunu olup bir yerlere gelememek çok üzücü."

Kaynak: ANKA

Güncel, Eğitim, Yaşam, İzmir, Son Dakika

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