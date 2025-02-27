Ataşehir Belediyesi'nden Ramazan Ayına Özel İftar Sofraları - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi'nden Ramazan Ayına Özel İftar Sofraları

Ataşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereketini paylaşmak amacıyla ilçe genelinde iftar sofraları kuracak ve çeşitli etkinlikler düzenleyecek. İlk iftar sofrası 1 Mart'ta Ferhatpaşa Mahallesi'nde kurulacak.

27.02.2025 13:09
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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, Ramazan ayının anlam ve önemine uygun olarak yaşanması amacıyla ilçe genelinde iftar sofraları kurup, çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Ataşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferinde yardımlaşma, paylaşma ve dayanışmanın önemini vurgulayarak, bu özel zamanın bereketini vatandaşlarla paylaşıyor. Bu kapsamda Ramazan ayına özel bir dizi program hazırlayan Ataşehir Belediyesi, ilçenin farklı mahallelerinde iftar sofraları kuracak. Ayrıca Hacivat-Karagöz, meddah, semazen, İbiş, ney ve kanun gösterileri de gerçekleştirilecek.

Ataşehir Belediyesi tarafından mahallelerde kurulacak iftar sofralarının ilki, 1 Mart Cumartesi günü Ferhatpaşa Mahallesi'nde düzenlenecek, ardından Ramazan ayı boyunca toplu iftar sofraları kurulmaya devam edecek.

Ramazan ayının Türkiye'ye ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileyen Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "11 ayın sultanı Ramazan'da birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın güzelliklerini hep birlikte yaşayacağız. Ramazan ayı boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklerde, iftar sofralarımızda bir araya gelerek, bu mübarek ayın manevi atmosferini hep birlikte paylaşmaktan büyük mutluluk duyacağız" dedi.

İftar programı

1 Mart Cumartesi

Yer: Ferhatpaşa Mahalle Evi

Adres: Ferhatpaşa Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 12

3 Mart Pazartesi

Yer: Esatpaşa Mahalle Evi

Adres: Esatpaşa Mah. Ziya Paşa Cad. Yunus Emre Cami yanı, Yunus Emre Parkı içinde

5 Mart Çarşamba

Yer: Boğazören Düğün Salonu

Adres: Mustafa Kemal Mah. 3092/1 Çıkmazı Sokak No: 9-11

7 Mart Cuma

Yer: Glory Premium Wedding Düğün Salonu

Adres: İçerenköy Mah. Merdivenköy Yolu Cad. No: 5

8 Mart Cumartesi

Yer: Aşkın Düğün Salonu

Adres: Kayışdağı Mah. Küçük Hakanlar Sokak No: 37

10 Mart Pazartesi

Yer: Bella Star Düğün Salonu

Adres: İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. Selimbey Sokak No. 3

12 Mart Çarşamba

Yer: Esatpaşa Mahalle Evi

Adres: Esatpaşa Mah. Ziya Paşa Cad. Yunus Emre Cami yanı, Yunus Emre Parkı içinde

13 Mart Perşembe

Yer: Güleryüz Düğün Salonu

Adres: Yeniçamlıca Mah. Kubilay Sokak No: 2

15 Mart Cumartesi

Yer: Aşkın Düğün Salonu

Adres: Kayışdağı Mah. Küçük Hakanlar Sokak No: 37

16 Mart Pazar

Yer: 30 Ağustos Parkı

Adres: Mevlana Mah. Sakarya Cad. 30 Ağustos Parkı

19 Mart Çarşamba

Yer: Ferhatpaşa Mahalle Evi

Adres: Ferhatpaşa Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 12

20 Mart Perşembe

Yer: Örnek Kapalı Pazar Alanı

Adres: Örnek Mah. Örnek Kapalı Pazar Alanı, Duman Sokak ile Abdülkerim Şebik Sokak Kesişimi

21 Mart Cuma

Yer: Esatpaşa Mahalle Evi

Adres: Esatpaşa Mah. Ziya Paşa Cad. Yunus Emre Cami yanı, Yunus Emre Parkı içinde

23 Mart Pazar

Yer: Barbaros Cad. (Sokak İftarı)

Adres: Yenisahra Mah. Barbaros Cad.

24 Mart Pazartesi

Yer: Yıldızay Düğün Salonu

Adres: İçerenköy Mah. Savaş Sokak No: 15

25 Mart Salı

Yer: Güleryüz Düğün Salonu

Adres: Yeniçamlıca Mah. Kubilay Sokak No: 2

26 Mart Çarşamba

Yer: Prestij Caddesi (Sokak İftarı)

Adres: Küçükbakkalköy Mah. Prestij Cad.

27 Mart Perşembe

Yer: Kar Sokak (Sokak İftarı)

Adres: İnönü Mah. Kar Sokak

28 Mart Cuma

Yer: Ferhatpaşa Mahalle Evi

Adres: Ferhatpaşa Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 12

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ataşehir Belediyesi'nden Ramazan Ayına Özel İftar Sofraları - Son Dakika

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