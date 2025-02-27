Ataşehir Belediyesi'nden Ramazan Ayına Özel İftar Sofraları

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, Ramazan ayının anlam ve önemine uygun olarak yaşanması amacıyla ilçe genelinde iftar sofraları kurup, çeşitli etkinlikler düzenleyecek.
Ataşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferinde yardımlaşma, paylaşma ve dayanışmanın önemini vurgulayarak, bu özel zamanın bereketini vatandaşlarla paylaşıyor. Bu kapsamda Ramazan ayına özel bir dizi program hazırlayan Ataşehir Belediyesi, ilçenin farklı mahallelerinde iftar sofraları kuracak. Ayrıca Hacivat-Karagöz, meddah, semazen, İbiş, ney ve kanun gösterileri de gerçekleştirilecek.
Ataşehir Belediyesi tarafından mahallelerde kurulacak iftar sofralarının ilki, 1 Mart Cumartesi günü Ferhatpaşa Mahallesi'nde düzenlenecek, ardından Ramazan ayı boyunca toplu iftar sofraları kurulmaya devam edecek.
Ramazan ayının Türkiye'ye ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileyen Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "11 ayın sultanı Ramazan'da birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın güzelliklerini hep birlikte yaşayacağız. Ramazan ayı boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklerde, iftar sofralarımızda bir araya gelerek, bu mübarek ayın manevi atmosferini hep birlikte paylaşmaktan büyük mutluluk duyacağız" dedi.
İftar programı
1 Mart Cumartesi
Yer: Ferhatpaşa Mahalle Evi
Adres: Ferhatpaşa Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 12
3 Mart Pazartesi
Yer: Esatpaşa Mahalle Evi
Adres: Esatpaşa Mah. Ziya Paşa Cad. Yunus Emre Cami yanı, Yunus Emre Parkı içinde
5 Mart Çarşamba
Yer: Boğazören Düğün Salonu
Adres: Mustafa Kemal Mah. 3092/1 Çıkmazı Sokak No: 9-11
7 Mart Cuma
Yer: Glory Premium Wedding Düğün Salonu
Adres: İçerenköy Mah. Merdivenköy Yolu Cad. No: 5
8 Mart Cumartesi
Yer: Aşkın Düğün Salonu
Adres: Kayışdağı Mah. Küçük Hakanlar Sokak No: 37
10 Mart Pazartesi
Yer: Bella Star Düğün Salonu
Adres: İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. Selimbey Sokak No. 3
12 Mart Çarşamba
Yer: Esatpaşa Mahalle Evi
Adres: Esatpaşa Mah. Ziya Paşa Cad. Yunus Emre Cami yanı, Yunus Emre Parkı içinde
13 Mart Perşembe
Yer: Güleryüz Düğün Salonu
Adres: Yeniçamlıca Mah. Kubilay Sokak No: 2
15 Mart Cumartesi
Yer: Aşkın Düğün Salonu
Adres: Kayışdağı Mah. Küçük Hakanlar Sokak No: 37
16 Mart Pazar
Yer: 30 Ağustos Parkı
Adres: Mevlana Mah. Sakarya Cad. 30 Ağustos Parkı
19 Mart Çarşamba
Yer: Ferhatpaşa Mahalle Evi
Adres: Ferhatpaşa Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 12
20 Mart Perşembe
Yer: Örnek Kapalı Pazar Alanı
Adres: Örnek Mah. Örnek Kapalı Pazar Alanı, Duman Sokak ile Abdülkerim Şebik Sokak Kesişimi
21 Mart Cuma
Yer: Esatpaşa Mahalle Evi
Adres: Esatpaşa Mah. Ziya Paşa Cad. Yunus Emre Cami yanı, Yunus Emre Parkı içinde
23 Mart Pazar
Yer: Barbaros Cad. (Sokak İftarı)
Adres: Yenisahra Mah. Barbaros Cad.
24 Mart Pazartesi
Yer: Yıldızay Düğün Salonu
Adres: İçerenköy Mah. Savaş Sokak No: 15
25 Mart Salı
Yer: Güleryüz Düğün Salonu
Adres: Yeniçamlıca Mah. Kubilay Sokak No: 2
26 Mart Çarşamba
Yer: Prestij Caddesi (Sokak İftarı)
Adres: Küçükbakkalköy Mah. Prestij Cad.
27 Mart Perşembe
Yer: Kar Sokak (Sokak İftarı)
Adres: İnönü Mah. Kar Sokak
28 Mart Cuma
Yer: Ferhatpaşa Mahalle Evi
Adres: Ferhatpaşa Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 12
Son Dakika › Güncel › Ataşehir Belediyesi'nden Ramazan Ayına Özel İftar Sofraları - Son Dakika
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