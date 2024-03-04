Ataşehir'de Akaryakıt Tankerinde Çıkan Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Çankırı'da Akyel Şenliği Baharın Gelişini Kutladı

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Hüyük köyünde, geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan 'Akyel Şenliği' ile baharın gelişi kutlandı. Cemrenin toprağa düşmesi ve karın erimesiyle birlikte köy sakinleri, mezarlıkları ziyaret ederek yardımlaşmanın önemine dikkat çekti. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen şenliğe İstanbul, Ankara ve İzmir'den de katılım oldu. Köy muhtarı ve katılımcılar, birlik ve beraberliğin pekiştiği bu etkinliği kutladı.