Ataşehir'de Ata Kafe'nin 4. Şubesi Açıldı

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Haber: Hakan KAYA-Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL)- Ataşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Ata Kafe'nin 4'üncü şubesi, Atatürk Mahallesi Amfili Park'ta düzenlenen törenle hizmete girdi. Yeni şubelerin yolda olduğunun müjdesini veren Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, önümüzdeki aylarda Örnek Mahallesi'nde de bir kent lokantasını hizmete sokacaklarını belirtti.

Belediye bünyesinde 'Ata Kafe' markasıyla hizmet veren sosyal tesislerin 4'üncü şubesi Ataşehir Amfili Park'ta düzenlenen törenle hizmete girdi. Ata Kafeler, daha önce Barbaros Mahallesi'ndeki İnovata Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi, İçerenköy Mahallesi'ndeki İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi ve Atatürk Mahallesi'ndeki Atapark'ta hizmet veriyordu.

'Önümüzdeki aylarda Kent Lokantasını da hizmete sunacağız'

Açılışta konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Sosyal tesis, önceden özel bir işletmenin elindeydi. Bizim belediyecilik anlayışımız içinde artık Ataşehir Belediyesi'nin Ata Kültür Şirketi'nin sizlere hizmet vereceği bir noktaya dönüştürüldü. Burada uygun fiyata çay ve aynı zamanda kahve içebileceğiniz, kaliteli hizmeti uygun fiyata alabileceğiniz, sosyalleşebileceğiniz bir alanı sizlere sunmak istedik. Bu ilk açılışımız değil, son açılışımız da olmayacak. Ata kafelerimizin sayısı artacak. Bu yeni konseptimizin ikincisi aynı zamanda yemek menüsünü de içinde bulunduran konsepti önümüzdeki ay Örnek Mahallesi'nde hizmetinizde olacak. Ferhatpaşa'da da, Mevlana Mahallesi'nde de bir tesisimiz olacak. Ataşehir'de olabildiğince vatandaşlarımıza hizmet eden sosyal tesislerimizin sayısını arttırıyor olacağız. Yine Ata restoranımız da önümüzdeki ay Ataşehirlilerin hizmetinde olacak. Bu kapsamda kent lokantası isteği de hem saha gezilerinde hem de sosyal medyada bize ulaşılıyor. Yine Örnek Mahallemizde bir Kent Lokantası'nı da Ataşehirlilerin hizmetine önümüzdeki aylarda sunmuş olacağız" dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Adıgüzel, açılış kurdelesini keserek Ata Kafe'yi hizmete soktu.

Ataşehirli yurttaşlar da Ata Kafe'yi şöyle değerlendirdi:

Cemil Öztürk: Çok güzel, hayırlı olsun. Fiyatlar da uygun. Böyle devam etmesini dilerim. Vatandaşın oturup sohbet edebileceği, vakit geçirebileceği güzel bir hizmet.

Banu Altıner: Beğendik, ferah, konumu ve hizmeti güzel. kahve içtik, pasta yedik. Ürünler de fiyat ve performans ürünleri gibi gayet lezzetli. Belediye için gayet iyi bir hizmet.

Mukades Altıner: Çok güzel, çok beğendim. Ferah bir yer.

Hikmet Efe: Fiyatlar çok yüksek. Çayın fiyatı çok yüksek. Biz emekliler için bir şey yapılsın, ya da indirim kartı gibi bir şey sağlansa bizim için çok iyi olur.

Günde ortalama bin 200 kişiye hizmet

Her sabah saat 8'de kapılarını açan Ata Kafeler ile günde ortalama bin 200 kişiye hizmet sunulması hedefliyor. Ata Kafelerde; çay, kahve, sandviç ve tatlı çeşitlerinin yanı sıra tost, hamburger ve köfte gibi yiyecekler de sunuluyor. Çayın 10 TL'ye satıldığı Ata kafelerde, pasta ve sandviçler de günlük olarak üretiliyor.