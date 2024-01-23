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Ataşehir'de Bir Binanın Balkonu Çöktü - Son Dakika
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Ataşehir'de Bir Binanın Balkonu Çöktü

Ataşehir'de bulunan 2 katlı bir binanın 1. katında bulunan dairenin balkonu henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay sırasında kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve güvenlik önlemi alındı.

Ataşehir\'de Bir Binanın Balkonu Çöktü
23.01.2024 - 00:09,
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ATAŞEHİR'de 2 katlı binanın 1'nci katında bulunan dairenin balkonu çöktü. Olay sırasında kaldırımda kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.

Olay, saat 21.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 3004. Cadde üzerinde meydana geldi. 2 katlı binanın 1'nci katında bulunan dairenin balkonu henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Balkona ait molozlar kaldırıma dağılırken, şans eseri olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kaldırıma şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: DHA
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