Ataşehir\'de Bir Dairenin Balkonu Çöktü

Kurum mu İmamoğlu mu? İlk anket sonucu geldi

ATAŞEHİR'de 2 katlı binanın 1'nci katında bulunan dairenin balkonu çöktü. Olay sırasında kaldırımda kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.

Olay, saat 21.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 3004. Cadde üzerinde meydana geldi. 2 katlı binanın 1'nci katında bulunan dairenin balkonu henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Balkona ait molozlar kaldırıma dağılırken, şans eseri olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kaldırıma şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.