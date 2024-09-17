Ataşehir\'de Cip Yandı

Güncel

ATAŞEHİR'de binanın açık otoparkında bulunan cip alev alev yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, cip kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 02.15 sıralarında İçerenköy Mahallesi, Ahmet Tarık Sokak'ta açık otoparkta bulunan cipte çıktı. Açık otoparkta park halinde bulunan cipten alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yanan cipe müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yanan araç kullanılamaz hale geldi. Kundaklama şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.