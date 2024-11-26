Ataşehir'de iş yerinde yangın

Güncel

İstanbul Ataşehir'de iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Atatürk Mahallesi Dudullu Caddesi'ndeki 3 katlı binanın ikinci katındaki iş yerinin cephe kaplamaları henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.