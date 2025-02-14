Ataşehir'de Korsan Kitap Operasyonu

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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL)- Ataşehir'de düzenlenen 4 ayrı operasyonda, bandrolsüz olduğu belirlenen 94 bin 587 korsan kitap ve bin 100 CD ile DVD ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa Muhalefet suçları kapsamında yürütülen çalışmalarda; Ataşehir'de 4 adreste piyasaya sürülmeye hazır korsan kitap depolandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından söz konusu adreslere önceki gün operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda polis ekipler, bandrolsüz ve korsan olduğu belirlenen süreli yayınlar ile çeşitli ders kitaplarının da aralarında bulunduğu 94 bin 587 kitap ve bin 100 CD ile DVD ele geçirildi. Baskında toplam 95 bin 687 ürüne el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Çeşitli yayınevlerine ait olduğu ifade edilen korsan ürünlerin piyasa değerinin 140 milyon lirayı bulduğu öğrenildi.

Haklarında 5846 sayılı "Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa Muhalefet" suçları kapsamında tahkikat başlatılan ve gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.