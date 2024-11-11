İzmir'in Kiraz ilçesinde iki Atatürk büstüne saldırı düzenlenmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.
Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Umurcalı ve Yeniköy Mahallelerinde bulunan Atatürk büstlerine saldırı düzenlenmesi üzerine çalışma başlattı.
Jandarma yürüttüğü çalışmanın ardından 1 kişiyi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Atatürk Büstlerine Saldırı: 1 Gözaltı - Son Dakika
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