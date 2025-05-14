Atatürk'ün Emanetleri Yolculukta

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde, Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu (KARDEF) tarafından yürütülen " Selanik'ten Samsun'a Atatürk'ün Evinden Toprak ve Bayrak Getirilmesi" projesi kapsamında, Karabük sınırından emanetleri alarak Çankırı etabını tamamlayan sporcular, emanetleri Kastamonu ekibine ulaştırdı.

7 Mayıs'ta Selanik'te başlayan ve Atatürk'ün doğduğu evden alınan toprak ile Türk bayrağının gençlerin ellerinde taşındığı 1350 kilometrelik tarihi yolculukta, Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü sporcuları, 114 kilometrelik Karabük-Çankırı etabını tamamlayarak Kastamonu'ya ulaştı.

Selanik'ten yola çıkarak İpsala, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Çankırı ve Kastamonu güzergahından ilerleyerek getirilen emanetler, Çorum, Amasya'nın ardından Samsun'a ulaştırılacak.

Yolculuk, 16 Mayıs'ta Samsun'da tamamlanacak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleriyle emanetler teslim edilecek.

Zorlu parkurun ardından açıklama yapan Kulüp Başkanı Engin Çimen, bu yolculuğun yalnızca bir spor faaliyeti değil, aynı zamanda Türk milletinin birlik ve beraberliğinin güçlü bir simgesi olduğunu vurguladı.

Bu kutsal emaneti taşımanın, gençliğin Atatürk'ün izinde yürümeye kararlı olduğunun göstergesi olduğunu belirten Çimen, "Her metresi vatan sevgisiyle döşenmiş bu parkur, geçmişle gelecek arasında kurulan güçlü bir köprüdür." dedi.

Çimen, desteklerinden ötürü Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak'a teşekkür ederek, "Bu milli görevin bir parçası olmak bizler için hem büyük bir onur hem de gelecek nesillere aktarılacak bir mirastır. Türk gençliği olarak, Atamıza ve vatanımıza olan borcumuzu ödemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.