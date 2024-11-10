Atatürk'ün Vefatının 86. Yılı, Tepebaşı'nda Anıldı

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nde Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılı dolayısıyla düzenlenen anma töreninde, Belediye personeli Atatürk heykeli önüne karanfiller bıraktı.

Tepebaşı Belediyesi'nde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Belediye önündeki törene Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Valilik törenlerinde yer aldığı için katılamazken, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, belediye personeli, Tepebaşı Belediyesi Erken Çocukluk Eğitim Merkezi öğrencileri ve Tepebaşı Belediyesi Arama Kurtarma ekibi katıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde, çalan sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Katılımcılar, Ulu Önder'in heykeline karanfiller bıraktı. Bayrakların yarıya indirildiği törene, vatandaşlar da katıldı.