Ateş Serbest-2024 Tamamlandı

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Milli Savunma Bakanlığı, Polatlı'da gerçekleştirilen "Ateş Serbest-2024" faaliyetinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "İşte Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ateş gücü. Polatlı'da icra edilen Ateş Serbest-2024 faaliyeti başarıyla tamamlandı. Kahraman Mehmetçik, sergilediği üstün performans ile bizleri bir kez daha gururlandırdı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, F-16 savaş uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ve silah sistemlerinin hedefleri tam isabet vurduğu görüntülere yer verildi.